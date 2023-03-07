(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」，疑似馬防部官兵在沙灘留言，傳達「想吃肉」的心聲，被目前正在莒光擔任導遊的陳竑任拍下並上傳至臉書。昨（6日）消息一出，國內輿情譁然，引爆衆怒。

台灣民意基金會董事長今天(7日) 也在臉書以「馬祖官兵沒肉吃，笑掉解放軍大牙」為題PO文，批評此事!

游盈隆說，前民進黨主席施明德為此罕見動怒，痛批總統蔡英文及國防部長邱國正「不覺得荒唐、丟臉嗎？」對此，蔡總統迄無回應，邱國正則前倨後恭，不否認相關傳聞，並向官兵道歉，保證任內不會再發生同樣狀況。

「馬祖伙房缺肉，官兵只能吃白飯、泡麵和罐頭」，游盈隆認為，這件事的嚴重性不下於去年離島守軍丟石頭驅趕中共無人機，會笑掉解放軍大牙，貽笑國際。

他還說，長期以來多數國人對國軍防衛台灣的能力存疑，如今馬祖駐軍再出現這種不該發生、不可思議的事，肯定會再次打擊國人對國軍的信心。

根據台灣民意基金會半個月前發佈的民調，如果明天中共（中國）出兵打台灣，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成五對國軍保衛台灣的能力有信心，四成七沒有信心。進一步分析可發現，20-34歲，五成五對國軍有信心，而35-64歲卻有過半數對國軍沒有信心。

可以想見，類似馬祖官兵沒肉吃的事件若一再發生，必將嚴重打擊國人對國軍的信心，辜負年輕人對國軍的信心，傷了年輕族群的心，後果堪虞，三軍統帥蔡總統和國防部有這種警覺嗎？

另一方面，中央社6日報導，民主進步黨連江縣黨部主任委員李問說，連江莒光鄉缺物資，連江縣政府卻長期缺乏作為；縣府產發處說，主要是海象不佳與船隻壞掉，6日應能修好，最快8日復航，協調先跑莒光。

馬祖地區氣候、運補船故障等因素，近日肉類供應不足，暫以軍用罐頭替代。國防部長邱國正稍早表示，他向官兵致歉，國防部會檢討，保證外島不再出現同樣狀況，6日將出動空軍C-130運輸機運補。

除了軍人沒肉吃，李問上午告訴媒體，接獲民眾陳情，已買不到新鮮蔬菜與肉類，不管是自用或提供給觀光客備餐都出狀況，居民非常擔心；莒光貨船20多天沒開，當地物資補給出現問題，這非首次發生，去年10月也出現20多天沒開貨船情況，這已是長期問題。

李問在社群網站臉書發文表示，馬祖大部分物資靠航班補給，易受風浪影響，尤其被稱為離離島（離島中的離島）的莒光更是這樣。面對不穩定航班，縣府應積極協調，如南竿到莒光客船未停航，應先運送部分民生物資，也應適時說明讓民眾明白協調狀況。

他說，如果需軍方或中央政府資源，在地選出的中國國民黨籍立法委員陳雪生有管道可協調，但縣府未積極處理。

莒光鄉長陳樂禮表示，這問題約近半年才發生，短期內出現約4、5次，目前一般民生物資還可應付，肉品也可從南竿買，主要是進貨量較大商家等業者會受影響。目前正在跟縣府協調，希望補貼業者從南竿轉運物資運費，也可用客船載，提高業者載運意願。

中央社6日另引述連江縣府產業發展處長林志豐說，去年底海象惡劣停航10天到20多天，這次主要是前期海象不佳，後期台灣出航到馬祖與莒光的3艘貨船，有2艘船吊桿壞掉正在修，僅存1艘貨輪太大，無法停靠規模較小的莒光碼頭，才出現這狀況。

他說，6日應能修好1艘船，最快8日開航，協調先跑莒光；這段時間莒光如果缺民生物資，會從南竿以客船運送。

林志豐表示，民國110年還有6艘船跑台灣和馬祖，近來貨運量減少、業者賣掉老舊船隻等因素只剩3艘，縣府已請交通部航港局協調其他海運業者支援，航港局也在研究請業者支援或以補助方式協調業者跑馬祖航線。

台灣政論家: 「馬祖官兵沒肉吃，笑掉解放軍大牙」