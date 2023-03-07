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老宅比例高 屋齡逾30年占7成 台北推「都更5箭」

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/07 15:54
台北市政府7日在市政大樓舉行「都更5箭 台北無限」 記者會，市長蔣萬安（右3）率領副祕書長張溫德 （左3）、都發局長王玉芬（右2）、都市更...

台北市政府7日在市政大樓舉行「都更5箭 台北無限」 記者會，市長蔣萬安（右3）率領副祕書長張溫德 （左3）、都發局長王玉芬（右2）、都市更... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）老舊住宅已成了台灣社會一大安全隱憂，台北市政府今（7）日宣布，啟動「都更5箭 臺北無限 TAIPEI ON THE WAY」計畫，要加速老屋重建的腳步。

台北市長蔣萬安指出，北市屋齡逾30年的建物占比高達72%，若發生大地震，後果不堪設想。為此，北市推出「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」五大方針，加快都更程序。

第一支箭：「降門檻」。即市府3日公告實施的「公辦都更7599專案計畫」，受理意願門檻自90%降至75%。蔣萬安表示，有民眾反映第一階段門檻雖降低，後頭還有第二階段90%的高門檻。對此，他認為讓政府及早介入，協助大家試算、了解權利等，有助提高都更意願。

第二支箭：「法放寬」。鬆綁 各項法令，包括「都更單元及事業計畫全面開放併送」、「山坡地危險建物可更新」、「放寬商業區都更案後院深度比」、「危老重建四項目免檢討」。

第三支箭：「速通關」。過去一般都更案平均審議時間為28個月，為了加速審議程序，北市推出「都市更新150專案」、「權變小組提前進場」、 「都市設計審議」及「都市設計審議130快速通關專案」等方案，以分流審查制度，縮短行政流程。

第四支箭：「排障礙」。針對都更案不同意拆遷戶，若經實施者及市府分別召開各兩場以上協調會協調未果，將提請都更審議會審核，由市府執行代拆。

第五支箭：「加碼辦」。對於無法馬上進行更新的老舊公寓，加碼補助蓋電梯，補助金額將從250萬提高至300萬元，另補助一樓空間美化費用，加速老舊公寓增設電梯。

對於媒體提問山坡地危險建物更新，蔣萬安表示，很多建物老舊、居住環境惡劣，包括建物內有很大的裂痕，鋼筋外露等，若透過危老百分之百的門檻，難度高，整合不易，若能進行劃設都更單元，可能門檻變成80%，比較容易進行都市更新。
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