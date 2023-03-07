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【欺敵大作戰】俄烏戰爭功臣 「充氣」海馬斯火箭、坦克銷量直上

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/07 14:52
捷克Inflatech生產的海馬斯火箭系統（圖／美聯社）

捷克Inflatech生產的海馬斯火箭系統（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭使武器需求激增，「假貨」銷量也扶搖直上。一家專門製造「充氣式」武器的捷克公司，開戰後訂單接不完，原來這種以假亂真的誘餌武器，還真能騙過敵人。

美聯社報導，位在捷克北部、名為Inflatech的公司，販售了各式各樣多達30種的充氣式軍用誘餌，從坦克、裝甲車、軍機到榴彈砲都有，連美製海馬斯（HIMARS）火箭系統也能仿造充氣版。海馬斯是西方軍援烏克蘭的一大重點武器。

執行長弗瑞瑟（Vojtech Fresser）雖未直說公司產品為烏克蘭抗俄增添了一臂之力，但隱晦地表示，「只要我們想，就會將產品送至陷入危難的夥伴國家。」

去年，Inflatech銷量大增30%，預期至少未來三至五年，銷售量還會以二位數成長。其每個月可打造50件誘餌，客戶來自各國，但作為北約 （NATO）盟國，所有產品都得經過捷克政府同意方能出口。

製作原料方面當然是愈輕愈好，如人造絲，但一輛冒牌坦克也可高達100公斤。至於操作方面，若4名士兵操作，約花10分鐘可完成一件誘餌攤開、充氣過程。

這種欺敵手段的奧義在於，騙過攝影機、熱成像攝影機、雷達等偵測裝置，讓它們誤以為找到了有價值的敵方目標，從而誘敵發射飛彈摧毀之。

這原本用作軍事訓練的充氣武器，一件約要價10萬美金左右（新台幣306萬元）。弗瑞瑟表示，若能成功誤導敵軍，讓敵方耗去成本高20倍的軍備，他可就不虧了。不過，弗瑞瑟表示，他寧願為孩子生產充氣玩具。

「然而，我們得先為孩子打造一個安全世界，之後才會恢復製造民用充氣產品。」

【欺敵大作戰】俄烏戰爭功臣 「充氣」海馬斯火箭、坦克銷量直上

【欺敵大作戰】俄烏戰爭功臣 「充氣」海馬斯火箭、坦克銷量直上
捷克Inflatech生產的充氣坦克（圖／美聯社）

【欺敵大作戰】俄烏戰爭功臣 「充氣」海馬斯火箭、坦克銷量直上
捷克Inflatech生產的充氣坦克（圖／美聯社）
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