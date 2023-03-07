台灣缺蛋危機　陳吉仲：3月底可以補足缺口

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣缺蛋危機仍未解除，農委會主委陳吉仲今(7日) 在立法院備詢時表示，3月底可以補足缺口，不排除從其他國家進口。但民進黨立委莊瑞雄表質疑，以目前的狀況，4、5月有辦法解決就「阿彌陀佛」了。

行政院長陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢。

民進黨立委莊瑞雄一開始以馬祖缺肉問題，質詢國防部長邱國正及海洋委員會主委管碧玲，有沒有辦法確保外島可以吃得到蛋。

陳吉仲表示，昨天(6日) 有跟連江縣政府講好，2萬顆蛋送到馬祖地區。另一方面，肉可以庫存，把冷鏈建置好就沒有問題，農糧署也跟國防部講好，2個月提供所有豆製品給國軍。

莊瑞雄進一步追問，台灣每年每人要吃355顆蛋，在全世界中名列前茅，為什麼國內不能建立種雞產業鏈。

陳吉仲說，去年就已經將種雞全部補齊，如去年年底美國禽流感嚴重時，還補了6萬隻種雞，一年種雞要26萬隻，一隻種雞壽命約2年，可以生很多小雞，小雞去蛋中雞場（蛋雞代養場）之後，再到蛋雞場生雞蛋，去年小雞數量超過2200萬隻，比前年增加15%，今年預計進口30萬隻種雞，每個月排程都已經排好。

陳吉仲表示，台灣規模太小，只有幾千萬隻雞，相較全世界幾十億隻，無法自己研發種雞，現在比較重要的是蛋中雞場和蛋雞場要增養、復養，而現在增養、復養、換羽的都已經陸續進來，種雞場約每周約提供50萬隻小雞，都在進行當中。

不過，對於3月底解決雞蛋供需問題，莊瑞雄表示，以目前的狀況，4、5月有辦法解決就「阿彌陀佛」了。

陳吉仲表示，3月底就可以補足缺口了，不排除從其他國家進口。現在遇到最大的問題是，國人每年對雞蛋需求量增加，跟生產量對不起來，地方有針對畜禽舍的規範，想要養雞也不一定有辦法養，環保問題解決之後，今年特別預算也有編列預算。

莊瑞雄說，也才編了新台幣10億元，也只有解決1成。陳吉仲表示，是只有200多家，但有示範作用，而且大的養雞場也在擴建。

莊瑞雄追問有沒有辦法確保雞蛋供應。陳吉仲表示，3月底消費者可以買得到，4、5月產能可以上來。

立法院7日繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁（中）率農委會主委陳吉仲（左）、公平會主委李鎂（右）等部會首長赴立院備詢，回應立委質詢雞蛋議題。中央社