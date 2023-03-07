稱台灣退役軍官賣台投共惹議 日經新聞刊稿澄清表示遺憾

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）日本經濟新聞（日經新聞）上個月報導，台灣九成退役軍官會赴中國賣情報，引發我方強烈不滿、抗議，今（7）日日經刊出聲明，澄清相關報導並不代表社方立場。

外交部指出，日本經濟新聞2月28日引述不明來源，質疑我國軍保家衛國忠誠度，經我方表達嚴正關切後，日經已於3月7日在原報導相同版面刊登聲明，澄清報導中的陳述僅為受訪者個人立場及意見，並不代表社方立場。日經對於該報導造成困擾表示遺憾，承諾今後將致力於報導公平性。

該爭議報導屬「台灣未知的真面目」系列專題，宣稱引述了我方軍方消息人士說法，指我國國防部部長、幹部長年遭外省人壟斷，一旦兩岸開戰，根本無法與共軍作戰。高達九成軍官會於退役後赴中國賣國軍情報牟利。

報導也稱，目前台灣軍中仍有許多間諜在為中國做事，這也是為何美國在對台軍售一事上，保持審慎態度，以免情報流向中國。

針對此汙衊我國軍的報導，退輔會主委、曾任國防部長的馮世寬斥之為「胡說八道」，並指此乃中共的反宣傳，刻意分化國軍。他強調，若有退役將領涉共諜案，將依法停止退撫給付、追討退休俸。

國防部、外交部也予以譴責、提出抗議。國防部長邱國正昨（6）日表示，此事已擾亂軍心，在軍方造成波動，撕裂社會。邱國正說明，我方透過台灣交流協會提出嚴正抗議，請駐日代表處呈遞文書，並請NHK、朝日、共同社三家主要日本媒體協助說明。

退休洛克希德馬丁航太工程師王立楨3日在臉書發文，日前穿飛行夾克搭捷運，被誤認是退役軍人，遭民眾辱罵「國家養了你們一輩子，你竟然把情報賣給中國，你不覺得你很可恥嗎？」