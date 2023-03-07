【更新】涉詐領特別費及洩漏鏡電視勞檢資料　北市前勞動局長陳信瑜遭訴

更新時間: 2023-03-07 12:31

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前台北市勞動局長陳信瑜涉詐領特別費2萬2656元，另涉洩漏鏡電視勞檢資料給時任立委蔡壁如等人。北檢今天（7日) 依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法洩密罪等罪嫌起訴陳信瑜。

此外，檢察官查出陳信瑜主動將勞檢資料傳給蔡壁如，蔡壁如再轉傳給立委賴香伶，一度將蔡、賴列為他字案的被告；但檢察官深入追查後認為，證據顯示並非蔡、賴向陳女索取資料，雙方無共犯關係，蔡、賴使用資料召開記者會並未構成犯罪，因此予以簽結。

全案起於，中國國民黨籍台北市議員游淑慧去4月間在媒體群組貼文表示接獲陳情，指時任勞動局長陳信瑜使用首長特別費疑涉不法。陳信瑜去年7月遭檢調搜索、約談，同年9月離職。

台北地檢署調查發現，陳信瑜於民國109年(2020年) 4月間，將她到家樂福超市、林口三井OUTLET、火鍋店、康是美的消費發票拿去核銷特別費；同年5月間，陳信瑜回高雄母親節聚餐發票、與先生聚餐的發票也拿去核銷。

檢方還查出，陳信瑜於110年(2021年)10月間休假時去喝茶的627元發票，因支出用途不符合特別費使用範圍，竟然捏造與台北市政府市政顧問餐敘的事實報支特別費。檢方統計，陳信瑜共詐領特別費2萬2656元。

另外，時任民眾黨立委蔡壁如去年3月8日上午以LINE告知陳信瑜，表示「有陳情者陳情鏡電視有大量解雇員工情況麻煩查一下」，陳女當天晚間指示勞動基準科安排勞動檢查。

台北市勞動局去年3月9日勞動檢查鏡電視及鏡週刊，取得銀行開戶資料填寫說明翻拍照片，並製作鏡電視檢查概要；檢查員透過LINE把勞檢資料傳給1名組長，組長再傳葉姓科長，由科長傳給陳信瑜。

中央社報導，檢方調查，陳信瑜去年(2022年) 3月9日晚間以LINE將資料傳給蔡壁如，洩漏應秘密的勞檢內部資料文書。蔡壁如隨後將資料傳給賴香伶，由賴香伶辦公室人員製作民眾黨黨團舉辦的「政治力介入鏡新聞，NCC主委護航到底，民主國家之恥」記者會會議資料。

台北地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪及刑法偽造文書罪、公務員洩漏國防以外秘密罪起訴陳信瑜。

涉詐領特別費及洩漏鏡電視勞檢資料 北市前勞動局長陳信瑜遭訴

首次發稿: 2023-03-07 10:09

涉詐領特別費及洩漏鏡電視勞檢資料 北市前勞動局長陳信瑜遭訴

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前台北市勞動局長陳信瑜任內涉嫌以不實發票核銷首長特別費新台幣2萬2656元，並將鏡電視勞檢資料洩漏給立委；台北地檢署今天(7日) 依貪污治罪條例、刑法洩密罪起訴陳信瑜。

陳信瑜遭質疑濫用首長特別費，向丈夫任職公司購買酒品等。台北地檢署去年(2022年) 7月27日指揮調查局搜索陳信瑜住處等2處並約談到案，檢察官隔天諭令陳信瑜新台幣20萬元交保。陳信瑜7月29日說，已向柯文哲請辭。

至於鏡電視勞檢資料洩漏案，全案起於，台灣民眾黨立委蔡壁如2022年3月間召開記者會，公布鏡電視與鏡週刊違法共用人力名單；鏡電視回應，蔡壁如引用資料為惡意移花接木，且台北市勞動局利用職務違法勞檢，把公司員工清冊與投保資料洩密給蔡壁如。

案經台北市政府政風處調查，勞動局3月9日第1次勞動檢查鏡電視及鏡週刊，檢查過程有翻拍3份資料，包含銀行開戶資料填寫說明、鏡週刊及鏡電視會議紀錄；勞動局檢查員透過LINE把資料傳給1名組長，組長再傳葉姓科長，由科長傳給陳信瑜。

中央社去年5月17日引述政風處報告指出，此勞檢案與勞動局過去處理民眾陳情案及媒體報導輿情案流程不同，且相關資料及內部傳送過程，又恰與立法委員在3月10日召開記者會出示文件和日期有高度時間關聯性及相似度；陳信瑜雖否認提供資料給他人，仍認為勞檢資料有高度外洩疑慮違失。

台北市議會去年4月13日討論勞動局是否將鏡電視勞檢資料外洩一事時，多名議員要求送檢方調查。議長陳錦祥最後裁決，因現場多數議員同意，將發文檢方調查政風處報告內容。

台北地檢署接獲台北市議會公文及政風處調查報告後，指派黑金專股檢察官偵辦。