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避免台海緊張升高 台灣總統蔡英文、美國眾院議長麥卡錫擬於加州會晤

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/07 00:33
總統蔡英文2023年3月6日在總統府接見史瓦帝尼王國總 理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini)

總統蔡英文2023年3月6日在總統府接見史瓦帝尼王國總 理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini) (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）我方對總統蔡英文何時訪美始終三緘其口，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）有意訪台一事也甚囂塵上，卻遲遲未獲官方證實。金融時報6日披露，為了避免兩岸緊張情勢進一步激化，二人將選在加州會面。

加州共和黨籍眾議員麥卡錫去年夏天就曾公開表達訪台意願，他於今年1月成為議長後，更多次傳出將於今春或明年初台灣大選後來台的消息。然而，根據金融時報掌握我方官員透露的資訊，二人決定在美國加州會晤，以免重演去年前議長裴洛西訪台時，中共一怒之下，對台灣採取的諸多文攻武嚇。

該名台灣官員表示，我方與麥卡錫團隊分享了情資，包括中共最新動態、近來對台灣構成的威脅。

據報導，蔡英文將於4月初出訪中美洲期間，在加州與紐約停留，並受邀在南加州的雷根總統圖書館進行演說。

麥卡錫辦公室拒絕就此事置評。雷根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）則證實了邀請蔡英文前往演說一事。

國防部長邱國正6日才示警，共軍動作頻頻，軍艦一再逼近領海基線、24浬鄰接區，今年可能會加大挑釁力道，直入12浬領海線。邱國正強調，國軍已做好準備，但相當節制，不發起「第一擊」，避免讓中共逮到機會，對我方發動攻擊。

去年8月裴洛西旋風式訪台後，中共隨即對我國進行「環島實彈軍演」，外界解讀形同封鎖台灣。

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