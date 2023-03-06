台灣前線馬祖缺糧官兵求援 施明德批蔡英文：不覺得荒唐丟臉嗎?

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）馬祖西莒島駐軍缺糧數週，於沙灘上寫字求援一事沸沸揚揚，前民進黨主席施明德今（６）日在臉書發文質問身為國家元首的蔡英文，「不覺得荒唐，丟臉嗎？」

蔡政府主打抗中保台，不料最前線官兵卻因該地貨船故障21天未運補而缺糧，無奈在沙灘上寫下「馬防部伙房都沒肉、肚子餓只能吃罐頭」等字樣求援，被居民拍照上傳臉書。

今日國防部長邱國正致歉，馬防部亦在聲明中表示，今日上午已由交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，並透過C-130運輸機運送供應全防區官兵10日伙食所需之補給。

然而，外界依然砲火隆隆，質疑前線未戰先缺糧，如何保家衛國？早知有狀況為何不及早解決？官兵有補給，那百姓又該如何？

施明德今日下午在臉書上，以「請問總統：留這些軍隊在金門、馬祖幹什麼？』為標題，闡明自己三十年來強烈主張「金馬非軍事區」、「金馬和平區」，質問金馬地區從昔年數萬大軍裁撤至數千駐軍卻不撤「防衛部」，根本圖利保權，浪費國庫公帑。

施明德表示，去（2022）年12月他發布公開信，並釋出「金馬和平特區草案」來全面避戰，對中共伸出橄欖枝；今年2月機門跨黨派議員提出「金門永久非軍事區」的呼籲，盼擺脫戰爭的威脅，做區域性的交流，改善生活水平。

然而，馬祖駐軍沙灘留字求援一事讓他無法坐視不理，他質問國防部長邱國正「丟不丟臉」，留下金馬兩個「防衛」司令部事在防衛「將官缺」、浪費國庫公帑以及留下孤島引誘敵人攻佔。

他更質問，「連肉都缺，還得像孤島流落人在沙灘留字求援！這樣的軍隊能防衛誰！？」

施明德氣憤地隔空喊話蔡英文，「你真的認為金門馬祖還是台灣的防衛前哨嗎？總統大人，你的權力來日已無多，請為台灣做點真正的大事吧！不要把南投的立委選舉看得比國防大事重要吧！」

他呼籲「總統大人」，「請看看馬祖兵在沙灘的求救文吧！做為國家元首，您不覺得荒唐，丟臉嗎？」