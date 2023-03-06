Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣前線馬祖缺糧官兵求援 施明德批蔡英文：不覺得荒唐丟臉嗎?

外界砲火隆隆，質疑前線未戰先'缺糧，如何保家衛國？早知有狀況為何不及早解決？官兵有補給，那百姓又該如何？

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/06 20:10
前民進黨黨主席<a href="http://www.nori.org.tw/lastnews/%e8%8b%b1%e9%9d%88%e8%88%87%e5%86%a4%e9%ad%82/" target="_blank">施明德</a> （圖片來源：施明德文化基金會）

前民進黨黨主席施明德 （圖片來源：施明德文化基金會）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）馬祖西莒島駐軍缺糧數週，於沙灘上寫字求援一事沸沸揚揚，前民進黨主席施明德今（６）日在臉書發文質問身為國家元首的蔡英文，「不覺得荒唐，丟臉嗎？」

蔡政府主打抗中保台，不料最前線官兵卻因該地貨船故障21天未運補而缺糧，無奈在沙灘上寫下「馬防部伙房都沒肉、肚子餓只能吃罐頭」等字樣求援，被居民拍照上傳臉書。

今日國防部長邱國正致歉，馬防部亦在聲明中表示，今日上午已由交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，並透過C-130運輸機運送供應全防區官兵10日伙食所需之補給。

然而，外界依然砲火隆隆，質疑前線未戰先缺糧，如何保家衛國？早知有狀況為何不及早解決？官兵有補給，那百姓又該如何？

施明德今日下午在臉書上，以「請問總統：留這些軍隊在金門、馬祖幹什麼？』為標題，闡明自己三十年來強烈主張「金馬非軍事區」、「金馬和平區」，質問金馬地區從昔年數萬大軍裁撤至數千駐軍卻不撤「防衛部」，根本圖利保權，浪費國庫公帑。

施明德表示，去（2022）年12月他發布公開信，並釋出「金馬和平特區草案」來全面避戰，對中共伸出橄欖枝；今年2月機門跨黨派議員提出「金門永久非軍事區」的呼籲，盼擺脫戰爭的威脅，做區域性的交流，改善生活水平。

然而，馬祖駐軍沙灘留字求援一事讓他無法坐視不理，他質問國防部長邱國正「丟不丟臉」，留下金馬兩個「防衛」司令部事在防衛「將官缺」、浪費國庫公帑以及留下孤島引誘敵人攻佔。

他更質問，「連肉都缺，還得像孤島流落人在沙灘留字求援！這樣的軍隊能防衛誰！？」

施明德氣憤地隔空喊話蔡英文，「你真的認為金門馬祖還是台灣的防衛前哨嗎？總統大人，你的權力來日已無多，請為台灣做點真正的大事吧！不要把南投的立委選舉看得比國防大事重要吧！」

他呼籲「總統大人」，「請看看馬祖兵在沙灘的求救文吧！做為國家元首，您不覺得荒唐，丟臉嗎？」
金馬非軍事區
金馬和平區
施明德

相關新聞

8縣議員倡議金門成為「永久非軍事區」 施明德：樂見兩岸拔除戰火引信
8縣議員倡議金門成為「永久非軍事區」 施明德：樂見兩岸拔除戰火引信
2023/02/07 17:28
施明德呼籲檢調「高虹安案照步來」：不要讓人覺得台灣民進黨「選輸起黑痼」
施明德呼籲檢調「高虹安案照步來」：不要讓人覺得台灣民進黨「選輸起黑痼」
2022/12/16 14:08
前主席施明德批民進黨中央「挑候選人沒照步來」 推賴清德「必須盡速宣布參選黨主席」
前主席施明德批民進黨中央「挑候選人沒照步來」 推賴清德「必須盡速宣布參選黨主席」
2022/12/05 10:59
【施明德評論】畏戰、乞和都是在養戰
【施明德評論】畏戰、乞和都是在養戰
2022/09/13 17:47
台灣促轉會公布判決撤銷名單 美麗島事件施明德、林義雄等被告全平反
台灣促轉會公布判決撤銷名單 美麗島事件施明德、林義雄等被告全平反
2022/05/23 20:16

更新時間 : 2023-03-06 21:44 GMT+08:00

最受歡迎

嘉義黃花風鈴木八掌溪畔盛開　中埔鄉舉辦音樂會、特色市集邀民眾觀賞
嘉義黃花風鈴木八掌溪畔盛開　中埔鄉舉辦音樂會、特色市集邀民眾觀賞
台灣國手羅嘉翎超重失格遭教練批「心存僥倖」 丁妹：規則明訂整團隊犯低級失誤
台灣國手羅嘉翎超重失格遭教練批「心存僥倖」 丁妹：規則明訂整團隊犯低級失誤
【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
3/5台灣本土增10,090例COVID-19、60例死亡 「輕症免隔離」最快3月底實施
3/5台灣本土增10,090例COVID-19、60例死亡 「輕症免隔離」最快3月底實施
更新【南投立委補選】蔡培慧突破4.5萬票自行宣布當選•林明溱認敗選　僅差1925票
更新【南投立委補選】蔡培慧突破4.5萬票自行宣布當選•林明溱認敗選　僅差1925票
日本東京梅毒患者10年大增12倍　日媒揭2大原因
日本東京梅毒患者10年大增12倍　日媒揭2大原因
〈投資理財〉 台灣缺蛋風波再度突顯糧食問題 食品類股潛力大盤點
〈投資理財〉 台灣缺蛋風波再度突顯糧食問題 食品類股潛力大盤點
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣3月4日新增COVID-19本土確診個案11,164例、境外移入233例　死亡新增71例
台灣3月4日新增COVID-19本土確診個案11,164例、境外移入233例　死亡新增71例
中華電信獨家轉播WBC棒球經典賽官辦熱身賽　3月5日開打
中華電信獨家轉播WBC棒球經典賽官辦熱身賽　3月5日開打