新北東北角春季限定美食小海帶　清炒就能吃出海洋鮮味

新北市東北角海岸地形多元，有峽灣、 海蝕平台及沙灘，又位在黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處， 海洋野生動植物資源相當豐富，春季有萬里蟹、白帶魚、黑毛魚、 白毛魚、小紫菜和小海帶等海洋野生動植物， 現在正是小海帶的生長季節， 新北市漁業處邀請大家品嚐東北角美味海鮮。

隨著四季更迭，新北市東北角海域生長各式各樣的海藻，生長期短， 部分口感佳營養豐富， 近期就能觀察到不少海人埋首在海邊尋找大秘寶－小海帶。根據國立 臺灣海洋大學海洋中心張睿昇博士在《臺灣百種海洋生物： 大型海藻與海草》書中指出，小海帶外型如海帶縮小版， 但與海帶無親戚關係，小海帶外觀呈褐色，葉片呈扁平帶狀無分叉， 表面光滑邊緣具有波浪狀皺褶，單片或多片聚集生長。 小海帶生長季節短，1-3月為主要生長季， 春季是最適合採收與食用小海帶的季節。 小海帶富含多種人體必需的氨基酸、脂肪、醣類、维生素(葉酸、 維生素Ａ、Ｂ、Ｃ等)及礦物質(鈣、碘、鋅及硒)等物質。

海人們多選擇在東北角沿岸海浪拍打的礁岩邊，待海水退潮時進行， 採摘小海帶的海女頭戴斗笠、腳穿防滑鞋，徒手採摘小海帶後， 利用畚箕收集，之後放入收集袋中即可。 由於小海帶需藉由盤狀固著器來附著於礁岩上， 因此經常會有小石礫與沙子附著其上， 為了增加食用時口感與衛生安全，必須將其剪除後， 再利用水沖洗洗淨才能料理。最能品嚐小海帶滋味的方式，就是「 清炒小海帶」，富士海鮮餐廳的老闆娘楊晴惠指出， 先在鍋中放入事先切好的蒜片與蔥段後爆香， 再放入沖洗過的小海帶快炒，經過殺青後， 藻體由褐色轉變為翠綠色，最後加入辣椒末進行配色， 即可裝盤形成美味又爽口的漁村道地美食。

新北市漁業處表示，現在為採捕小海帶時期， 但提醒採捕其他海藻的民眾，為保持海洋資源，在萬里、 瑞芳和貢寮等3處保育區，石花菜每年10月1日至隔年4月15日 止及麒麟菜每年9月1日至隔年3月15日止都是禁採的， 違者依漁業法第65條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰， 請大家共同遵守相關規定，詳情可上漁業處官網查詢。 同時歡迎民眾帶著家人們走出戶外來趟東北角海邊小旅行， 除了欣賞磅礡的海景與漁村傳統景色外，可順道至海鮮餐廳， 享用當季的海洋鮮味，為您的美食味蕾增添一抹新色吧。

【富士海鮮餐廳】地址：新北市貢寮區東興街8號。02- 24991001

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處