Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北東北角春季限定美食小海帶　清炒就能吃出海洋鮮味

By 台灣英文新聞
2023/03/06 17:54
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

新北市東北角海岸地形多元，有峽灣、海蝕平台及沙灘，又位在黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處，海洋野生動植物資源相當豐富，春季有萬里蟹、白帶魚、黑毛魚、白毛魚、小紫菜和小海帶等海洋野生動植物，現在正是小海帶的生長季節，新北市漁業處邀請大家品嚐東北角美味海鮮。

隨著四季更迭，新北市東北角海域生長各式各樣的海藻，生長期短，部分口感佳營養豐富，近期就能觀察到不少海人埋首在海邊尋找大秘寶－小海帶。根據國立臺灣海洋大學海洋中心張睿昇博士在《臺灣百種海洋生物：大型海藻與海草》書中指出，小海帶外型如海帶縮小版，但與海帶無親戚關係，小海帶外觀呈褐色，葉片呈扁平帶狀無分叉，表面光滑邊緣具有波浪狀皺褶，單片或多片聚集生長。小海帶生長季節短，1-3月為主要生長季，春季是最適合採收與食用小海帶的季節。小海帶富含多種人體必需的氨基酸、脂肪、醣類、维生素(葉酸、維生素Ａ、Ｂ、Ｃ等)及礦物質(鈣、碘、鋅及硒)等物質。

海人們多選擇在東北角沿岸海浪拍打的礁岩邊，待海水退潮時進行，採摘小海帶的海女頭戴斗笠、腳穿防滑鞋，徒手採摘小海帶後，利用畚箕收集，之後放入收集袋中即可。由於小海帶需藉由盤狀固著器來附著於礁岩上，因此經常會有小石礫與沙子附著其上，為了增加食用時口感與衛生安全，必須將其剪除後，再利用水沖洗洗淨才能料理。最能品嚐小海帶滋味的方式，就是「清炒小海帶」，富士海鮮餐廳的老闆娘楊晴惠指出，先在鍋中放入事先切好的蒜片與蔥段後爆香，再放入沖洗過的小海帶快炒，經過殺青後，藻體由褐色轉變為翠綠色，最後加入辣椒末進行配色，即可裝盤形成美味又爽口的漁村道地美食。

新北市漁業處表示，現在為採捕小海帶時期，但提醒採捕其他海藻的民眾，為保持海洋資源，在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區，石花菜每年10月1日至隔年4月15日止及麒麟菜每年9月1日至隔年3月15日止都是禁採的，違者依漁業法第65條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，請大家共同遵守相關規定，詳情可上漁業處官網查詢同時歡迎民眾帶著家人們走出戶外來趟東北角海邊小旅行，除了欣賞磅礡的海景與漁村傳統景色外，可順道至海鮮餐廳，享用當季的海洋鮮味，為您的美食味蕾增添一抹新色吧。

【富士海鮮餐廳】地址：新北市貢寮區東興街8號。02-24991001

新北東北角春季限定美食小海帶　清炒就能吃出海洋鮮味

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處

更新時間 : 2023-03-06 21:44 GMT+08:00

最受歡迎

嘉義黃花風鈴木八掌溪畔盛開　中埔鄉舉辦音樂會、特色市集邀民眾觀賞
嘉義黃花風鈴木八掌溪畔盛開　中埔鄉舉辦音樂會、特色市集邀民眾觀賞
台灣國手羅嘉翎超重失格遭教練批「心存僥倖」 丁妹：規則明訂整團隊犯低級失誤
台灣國手羅嘉翎超重失格遭教練批「心存僥倖」 丁妹：規則明訂整團隊犯低級失誤
【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
3/5台灣本土增10,090例COVID-19、60例死亡 「輕症免隔離」最快3月底實施
3/5台灣本土增10,090例COVID-19、60例死亡 「輕症免隔離」最快3月底實施
更新【南投立委補選】蔡培慧突破4.5萬票自行宣布當選•林明溱認敗選　僅差1925票
更新【南投立委補選】蔡培慧突破4.5萬票自行宣布當選•林明溱認敗選　僅差1925票
日本東京梅毒患者10年大增12倍　日媒揭2大原因
日本東京梅毒患者10年大增12倍　日媒揭2大原因
〈投資理財〉 台灣缺蛋風波再度突顯糧食問題 食品類股潛力大盤點
〈投資理財〉 台灣缺蛋風波再度突顯糧食問題 食品類股潛力大盤點
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣3月4日新增COVID-19本土確診個案11,164例、境外移入233例　死亡新增71例
台灣3月4日新增COVID-19本土確診個案11,164例、境外移入233例　死亡新增71例
中華電信獨家轉播WBC棒球經典賽官辦熱身賽　3月5日開打
中華電信獨家轉播WBC棒球經典賽官辦熱身賽　3月5日開打