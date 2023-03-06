集保結算所：臺馬資本市場實務經驗交流　拓展雙邊合作關係

為推動資本市場國際合作，3月1日至3月4日集保結算所董事長朱漢強與證券暨期貨發展基金會董事長林丙輝率團拜訪馬來西亞，並與馬來西亞證券交易所執行長Mr.Swift、馬來西亞證券交易所集保機構首長Ms. Tay，及馬來西亞投票顧問機構Minority Shareholder Watchdog Group (MSWG) 執行長Mr. Evason等高階主管進行首長對談，就馬國監理環境、資本市場後台業務創新及本土投票顧問機構發展等面向進行交流，分享實務經驗，拓展雙邊合作關係。

此次係配合主管機關政策，集保結算所偕證券交易所、櫃檯買賣中心及期貨交易所等證券周邊單位，共同委託證券暨期貨發展基金會，對我國設立投票顧問機構之可行性進行研究，而亞洲各國中，馬來西亞在發展本土投票顧問機構上表現特別突出，深獲亞洲公司治理協會(Asian Corporate Governance Association)肯定。集保結算所與馬來西亞集保機構早於2010年已簽訂合作備忘錄，這次會中雙方代表更在數據服務、e化服務及ESG服務等創新領域進行交流，促進彼此市場更上一層樓。

集保結算所董事長朱漢強表示，此次出訪收穫頗豐，對馬來西亞市場近年的迅速發展感到敬佩，更對於馬來西亞交易所及集保機構的各項創新服務印象深刻，此外，深度了解MSWG後，將可作為臺灣評估設立投票顧問機構的重要參考。馬來西亞證券交易所Mr. Swift執行長表示，兩國長期以來在經濟、文化與資本市場上早累積有深厚情誼，未來期待雙方可在更多領域展開合作；馬來西亞證券交易所集團之集保機構首長Ms. Tay亦對於集保結算所提供的電子投票（e-Voting）、股東會視訊會議平台（e-Meeting），與近期推動的股務事務電子通知平台（e-Notice）、公司投資人關係整合平台（ESG IR平台）及研議提供股東會紀念品電子化（e-Gift）等股務e化服務，更是表達高度興趣，期望能更進一步交流，促進兩地市場發展。

為落實金融政策及接軌國際，臺灣邊境解封後，集保結算所即積極啟動國際交流，規劃更全面的業務交流及參訪計畫，持續以創新、韌性、永續及普惠金融的發展主軸，掌握國際發展脈動，分享集保結算所數位轉型的成功經驗，並與全球市場參與者互惠共好。