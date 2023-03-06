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中國威脅迫近恐「突入24海浬」 邱國正證實美軍彈藥轉存台灣「正在談」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/06 17:48
國防部長邱國正表示中共威脅將突入24海浬 (圖/中央社)

國防部長邱國正表示中共威脅將突入24海浬 (圖/中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中國威脅迫進，美方與我國軍事交流合作逐漸升級。國防部邱國正今（6）日證實，台灣與美國正在就美軍儲備彈藥改存放台灣進行討論。

美國拜登政府任內，不論是13次批准對台軍售、無償提供軍援、通過多項友台法案，聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去（2022）年8月訪台，現議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳要訪台，中國皆有動作回應。事實上中國逐年擴增軍費，今年該國國防預算較去年激增7.2%，與美國競爭、劍指台灣的意圖不言而喻。

美軍彈藥轉移至台灣存放？ 正在談

立委江啟臣今日質詢時詢問，台灣是否成美軍彈藥庫？邱國正表示，彈藥存放是國軍戰備就在盤點的，彈藥存放不管有無外軍彈藥來，我方自己也會作檢討，不一定要等美軍介入。

至於美國是否將原置於南韓、日本、菲律賓的儲備彈藥，改存放到台灣？邱國正表示，正在談當中，也不便公開說明哪一類彈藥最多。

江啟臣指出，台美軍事交流層級已由過去的聯兵提升至營兵，未來美方是否在台灣設置軍事顧問團？邱國正則表示，目前沒有考慮。

中國對台威脅漸增？今年可能突入24海浬

關於昨日中國國務院總理李克強在報告中指出，中國今年國防預算上升7.2%，邱國正表示，中國軍費歷年都在增加，不是只有今年，看起來對方就是在準備當中，準備將來有必要該動武就會動武

此外。他也提及，中國動武態勢比以往強烈，近來台海周邊的機艦運行，每天都保持10架左右，如果有什麼議題的話則會加倍增至2、30架。

邱國正認為，中共在等台灣讓他們「師出有名」，可能是別國高層來訪或是台灣與外國軍事交流過於頻繁。而這個情況發生機率「不低」。

邱國正表示，中共只是兵力大小調整，只要有狀況，他們一定都會有反應跟動作出來。

被問及有無中共動武最壞打算？邱國正表示，去年更加逼近，今年的話甚至「突入24海浬，接近12海浬。」他也強調，因此要「避免他們師出有名。」

因應無人機、氣球等威脅，邱國正也表示，國軍現已改變過去「我們必須挨第一槍才好還擊，我們不打第一槍」的原則，若有航空實體進入我12浬領空領海，我們就要射擊。
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