台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超95.88億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/3/1~2023/3/3）外資在集中市場總買進金額為2,222.94億元，總賣出金額為2,318.82億元，賣超為95.88億元，另統計自2023年年初至3月3日止，外資總買進金額為2兆4,357.47億元，總賣出金額為2兆2,189.80億元，累計買超為2,167.67億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆8,372.29億元新台幣，占全體上市股票市值的40.64%，較2月24日的19兆6,571.39億元新台幣，增加1,800.90億元。

台灣證交所還說，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：華邦電：買進112,013千股，賣出82,491千股，買超29,522千股；第二名：聯電：買進81,532千股，賣出57,714千股，買超23,818千股；第三名：長榮：買進34,573千股，賣出16,776千股，買超17,797千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：華新：買進37,553千股，賣出104,136千股，賣超66,583千股；第二名：第一金：買進23,232千股，賣出53,066千股，賣超29,834千股；第三名：中鋼：買進20,054千股，賣出49,823千股，賣超29,769千股。詳情請上證交所網站查詢。