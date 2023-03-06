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【爆雷慎入】香港三大影帝領銜！郭富城化身天才駭客超燒腦　賴雅妍大秀廣東話《斷網》台灣刺激上映

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/03/06 17:44
《斷網》由三大影帝郭富城、林家棟、任達華領銜主演，將於3月10日台灣燒腦上映。（圖/華映娛樂）

《斷網》由三大影帝郭富城、林家棟、任達華領銜主演，將於3月10日台灣燒腦上映。（圖/華映娛樂）

(台灣英文新聞/劉怡均 採訪報導)香港動作電影《斷網》由三大影帝郭富城、林家棟、任達華領銜主演，將於3月10日台灣燒腦上映。

《斷網》由香港知名導演鄭保瑞監製、新生代導演黃慶勳執導，郭富城在片中化身金盆洗手的駭客天才，卻因為急需用錢意外被林家棟捲入洗錢犯罪，最後靠衝勁及聰明才智替自己洗刷冤屈，而在拍攝前郭富城上網做功課，將一名印度小駭客操作電腦的手法及神韻當作參考，特別戴上黑框眼鏡增加專業形象，天王透露首要之務是訓練自己「打字要帥」。

電影特效場面花費7,500萬重金打造，運用CG特效結合香港南生圍實景打造出獨特的「網路森林」，將網路世界具象化，以創新手法呈現緊張刺激的網路金融犯罪，並具象化虛擬貨幣交易、AI人工智慧、病毒衝破防毒軟體等過程，就算對科技不上手的觀眾也能輕鬆跟上故事走向。

【爆雷慎入】香港三大影帝領銜！郭富城化身天才駭客超燒腦　賴雅妍大秀廣東話《斷網》台灣刺激上映
郭富城經紀人小美姐親自牽線促成賴雅妍此次演出，兩人幾年前宣傳《花椒之味》認識。（圖/片商提供）

值得一提的是，台灣女星賴雅妍此次也參與演出，透過郭富城經紀人牽線而促成合作，此次飾演育有罹患先天性心臟病女兒的母親，與郭富城首次合作便擔任「天王嫂」，為了配合電影緊張的節奏，賴雅妍在距離開拍僅剩三天的情況下，自告奮勇向導演提議改講廣東話。

賴雅妍透露，郭富城會擔任她的翻譯，「因為導演不太會說國語，所以我們溝通上很辛苦，城城哥會幫忙轉達導演的意思，不時還會加入他自己的想法。」種種舉動都讓賴雅妍備感窩心，很慶幸自己做了這個決定，「被欣賞、被看見是件很美好的事，雖然疫情很嚴重，我還是硬著頭皮去了，若下次還有機會到香港跟大家合作，在語言上一定會做好萬全準備。」

【爆雷慎入】香港三大影帝領銜！郭富城化身天才駭客超燒腦　賴雅妍大秀廣東話《斷網》台灣刺激上映
林家棟飾演郭富城上司，負責策劃駭客攻擊掩蓋洗錢行動。（圖/片商提供）

故事描述駭客突然在網絡森林播毒，發動大規模的襲擊只為聲東擊西掩蓋洗錢罪證，這波病毒攻擊是由保安主任卓家俊（郭富城 飾）的上司陳明志（林家棟 飾）所操控，卓家俊也因此誤入洗黑錢圈套，為證清白，他必須善用科技找到罪證，但家人生命也跟著受到威脅，不料研發的AI病毒失控，迅速竄入各個電腦系統，瞬間整個香港斷網引起恐慌。

電影將於3月10日台灣正式上映，片商將於3月11日、12日舉辦賴雅妍及郭富城的「粉絲特別場」活動，凡購買特別場套票的觀眾，即可獲得「影人有聲拍立得」及「個人版海報」各乙張，賴雅妍本人也將出席3月11日的活動，粉絲特別場限量票券自即日起開賣。


正式預告。（影/Youtube）
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