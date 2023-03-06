新北市攜手基北桃舉辦婦女高峰論壇　侯友宜：打造千萬人共好的幸福城市

基北北桃4市女性人口將近469萬人， 占全台灣女性人口39.65%，為打造女性友善生活圈， 新北市社會局於婦女節前夕，在市府6樓大禮堂辦理「 2023攜手共好、基北北桃女力藍圖婦女政策與實務高峰論壇」， 藉由跨縣市交流看見女性能量與影響力， 共同開創北部女力幸福藍圖。

新北市長侯友宜到場勉勵，他說，新北市就像台灣的縮影， 具有多元、城鄉的特質，在400萬的人口裡，有51%是女性， 因此持續推動婦權和性別平等，像是好孕專車、多元托育、 月經平權、人民團體任一性別不低於3分之1等，從經濟、就業、 職涯、健康、人身安全等5大面向增能、培力、 回應婦女的生活需求。未來仍會持續藉由基北北桃合作平台， 進行議題連結、資源共享及交流，以城市共好為目標， 打造千萬人的幸福城市。

新北市社會局長張錦麗以「新北『女子』日子」為題發表演說表示， 新北市未婚女性就業率為67%，已婚婦女則降至47%； 並且有高達78.7%女性需照顧年滿65歲的家人， 造成女性被迫離開職場，因此新北市除擴充多元職種， 鼓勵中高齡重返就業，也邀請像是東吳大學教授洪惠芬、 基督教女青年會藍佩瑜、家庭照顧者關懷協會袁慧文等，就中高齡「 就業與經濟」、「健康與照顧」、「支持性服務方案」等發表論文， 以分享私公部門攜手共好的服務模式。

張錦麗說，新北市從基本生活需求到提供托育及長期照顧資源， 不僅提升女性朋友社會參與的機會，透過培力、 支持及賦權3大策略，達到弱勢優先、性別平等、豐富社區、 跨代共榮及偏區照顧等五大願景。例如孕產期間的好孕專車、 弱勢家庭坐月子到宅服務、新住民及單親服務，及超過1, 000個社會福利相關據點，不僅提供婦女家庭支持， 也讓偏區獲得完善的照顧。

衛福部社家署主秘田基武、台北市社會局長姚淑文、 基隆市社會處副處長駱文章和桃園市社會局專委李玉齡等蒞臨， 或致詞，或發表該市的婦女政策； 另有現代婦女基金會執行長范國勇、世新大學性別研究所長伍維婷、 輔大助理教授林桂碧、台北大學副教授張菁芬等多位專家學者、 社團負責人等200人參與論壇。

此外， 社會局特別集結各局處3月份重要婦女服務及各場館優惠活動， 包含運動場館體驗課程、各圖書館書展及影展、女性培力課程等， 希望婦女朋友都能自我照顧，才能照顧好家人， 也才能發展屬於自己的一片天。