（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市政府衛生局今（6）日宣布，學齡前兒童健康篩檢即日起開跑，凡是學籍或戶籍設於北市之3至6歲幼童，皆可於社區篩檢場次接受專業醫療人員健康篩檢。另外，衛生局提醒，自2月1日起兒童牙齒塗氟新制上路，必須要備妥健保卡和紀錄表才可以使用補助，若缺了其中一項，醫療機構可拒絕補助哦。

北市政府衛生局陳彥元局長表示，幼童健康篩檢服務對於寶貝的未來意義非凡，早期發現把握黃金治療、矯治時期，才能有效讓寶貝快樂平安長大。而篩檢對象及項目分為兩類，包含(1)滿3歲以上未滿4歲幼童：身體、口腔及聽力篩檢；(2)滿4歲以上至未上小學幼童：身體、口腔及視力篩檢。此外，若未通過篩檢，衛生局將提供後續轉介及追蹤治療之服務。

談到牙齒保健，好習慣要從小養成，當嬰幼兒冒出第一顆乳牙開始，就該為家中嬰幼兒建立定期看牙的好習慣，如果有蛀牙也能及早發現，及時控制。針對家長的各種疑問，衛生局也整理出常見QA，供爸媽們參考。

Q:乳牙蛀牙了沒關係，之後還會換恆牙!是正確的嗎?

國際文獻指出，乳牙時期就蛀牙的人，一輩子都容易蛀牙；乳牙蛀到神經，細菌可能就會破壞底下正在發育的恆牙。

依衛福部106至110年國民口腔健康促進計畫，幼兒的乳牙齲齒會影響身心健康發展，造成疼痛，進而影響發展學習與生活品質。嚴重的齲齒，更可能造成蜂窩性組織炎，甚至導致死亡，這些後果不可小覷。

Q:幼童幾歲要開始看牙醫?還有什麼其他防齲方法?

北市立萬芳醫院兒童牙科王敏靜牙醫師表示，幼童應該從長牙也就是大約六個月，最晚也要在一歲前開始第一次看牙及塗氟漆。蛀牙的原因，已不再只是沒餐後潔牙及高頻率的飲食，其實造成蛀牙的風險超過100種，其中4點便是最常見的主因，包含三歲前就開始有齲齒，連一點點脫鈣都有蛀牙的可能、一天進食的次數超過五次，且每次超過30分鐘、夜奶或奶睡、照顧者本身牙齒健康狀況不佳。

王敏靜說明，預防蛀牙的最佳方式，除了戒掉上述壞習慣外，有上述風險的人，應每三個月看牙塗氟漆，六個月回診。另外，要讓寶貝沒齲齒，每天還須刷牙2次，並使用含氟濃度超過1000ppm的牙膏，至於不會漱口的幼童，也可以安心使用含氟濃度超過1,000ppm牙膏。

王敏靜提醒，現今生活中充滿著精緻食物，甜食幾乎隨手可得，特別是手搖飲更是危險，即使無糖奶茶也會蛀牙，高頻率飲食，餐後又沒有刷牙，蛀牙蟲很快就來報到!

此外，除了每天使用含氟濃度超過1000ppm的牙膏來刷牙兩次外，當幼童長出第一顆牙齒開始，每三個月到半年一次的牙齒塗氟、檢查也非常重要，如果有蛀牙也能及早發現，及時控制，如此雙管齊下，就讓寶貝遠離蛀牙。。

衛生局提醒，根據衛福部公告，自今（2023）年2月1日起，進行兒童牙齒塗氟服務需要備妥健保卡及兒童健康手冊之「兒童塗氟補助時程與紀錄」，才可以使用兒童牙齒塗氟補助，若缺了其中一項，醫療機構可拒絕補助。

如果遺失了「兒童塗氟補助時程與紀錄」也別緊張，可至國民健康署下載列印。

台北市學齡前兒童健康篩檢開跑 塗氟記得備妥「雙證件」才能享補助