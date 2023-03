遇熊出沒怎麼辦？美國國家公園管理局：請勿把朋友推出去

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)愈不正經的社群媒體小編,似乎愈受讀者青睞。美國國家公園管理局(National Park Service,NPS)推特(Twitter)帳號日前發文叮嚀,若遇到熊出沒,千萬別把朋友推出去。寓教於樂的幽默貼文,確實吸引了不少讀者上門,只是討論串不小心畫風一變,整個大歪樓。

NPS說道,「若遇到了熊,千萬別把動作慢的朋友推出去。就算你們的友誼已經到了頭。」「熊雖然長得很像朋友,卻不是人類的朋友。」

隨著春天到來,又是熊開始活躍的季節。國家公園管理局以戲謔的方式,帶出嚴肅的主題,要民眾在野外遇熊時,莫驚慌莫害怕,謹遵一套行動指導方針,確保人熊安全。只不過,看到小編不正經,讀者也忍不住摻一腳,重點卻從熊出沒變成探討友誼的真諦。

有人問,「如果我是行動遲緩的那個怎麼辦?」小編回,「前往林地前,請先估量友誼的小船是否穩固。」

另一人問,「我就是想把朋友推出去,但跟熊一點關係也沒有,又該如何?」小編回,「我們聊聊(附上動態貼圖)。」

插科打諢無妨,但笑鬧之餘還是別忘了國家公園管理局的溫馨叮嚀。比如保持冷靜,讓熊知道你是人類,用穩定的語氣說話,站穩腳步,慢慢揮動雙手。熊可能會站起來,走近你,為了確認你是何方神聖,順便聞聞氣味。通常熊站立只是好奇,並不具威脅。

其他「熊出沒應變小撇步」可見於國家公園管理局網站,但由於美國幅員廣闊,每個地區的熊習性不盡相同,建議民眾前往國家公園之前,最好還是事先查看個別園方的建議,若真不小心狹路相逢,可別把友人推出去了。

If you come across a bear, never push a slower friend down…even if you feel the friendship has run its course.⁣⁣