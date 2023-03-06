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遇熊出沒怎麼辦？美國國家公園管理局：請勿把朋友推出去

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/06 16:46
電影熊蓋毒劇照（圖／美聯社）

電影熊蓋毒劇照（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）愈不正經的社群媒體小編，似乎愈受讀者青睞。美國國家公園管理局（National Park Service，NPS）推特（Twitter）帳號日前發文叮嚀，若遇到熊出沒，千萬別把朋友推出去。寓教於樂的幽默貼文，確實吸引了不少讀者上門，只是討論串不小心畫風一變，整個大歪樓。

NPS說道，「若遇到了熊，千萬別把動作慢的朋友推出去。就算你們的友誼已經到了頭。」「熊雖然長得很像朋友，卻不是人類的朋友。」

隨著春天到來，又是熊開始活躍的季節。國家公園管理局以戲謔的方式，帶出嚴肅的主題，要民眾在野外遇熊時，莫驚慌莫害怕，謹遵一套行動指導方針，確保人熊安全。只不過，看到小編不正經，讀者也忍不住摻一腳，重點卻從熊出沒變成探討友誼的真諦。

有人問，「如果我是行動遲緩的那個怎麼辦？」小編回，「前往林地前，請先估量友誼的小船是否穩固。」

另一人問，「我就是想把朋友推出去，但跟熊一點關係也沒有，又該如何？」小編回，「我們聊聊（附上動態貼圖）。」

插科打諢無妨，但笑鬧之餘還是別忘了國家公園管理局的溫馨叮嚀。比如保持冷靜，讓熊知道你是人類，用穩定的語氣說話，站穩腳步，慢慢揮動雙手。熊可能會站起來，走近你，為了確認你是何方神聖，順便聞聞氣味。通常熊站立只是好奇，並不具威脅。

其他「熊出沒應變小撇步」可見於國家公園管理局網站，但由於美國幅員廣闊，每個地區的熊習性不盡相同，建議民眾前往國家公園之前，最好還是事先查看個別園方的建議，若真不小心狹路相逢，可別把友人推出去了。

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