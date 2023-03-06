黑海穀物倡議攸關全球糧食安全 土耳其：力求延展

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）攸關全球糧食的俄烏「黑海穀物倡議」將在3月18日到期，土國外長卡夫索格魯稱，該國正力求達成延展該協議，讓烏國穀物可以繼續自俄國所占據、封鎖的港口輸向全世界。

路透社報導，俄國去（2022）年入侵烏克蘭又封鎖黑海及鄰近運輸港口，導致主要穀物輸出國烏克蘭有多達2000萬噸穀物只能爛倉庫或滯留船上數月，全球也面臨糧食危機。

根據聯合國數據，在俄烏戰爭爆發前，全球有2.76億人面臨嚴重的糧食不安全，當年7月預測數字已攀升到3.45億人。

烏克蘭糧食若要經由被入侵後由俄軍控制的黑海運輸，船隻必須經過博斯普魯斯海峽，因此土耳其在解決危機中扮演關鍵角色。土國與聯合國居中斡旋，四方終於在去年7月達成並簽署「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative），讓烏國得以藉由俄國侵占的3個港口對外輸出穀物。

該項協議有效期限為120天，去年11月曾延展一次，本次到期日為3月18日，而俄方已經表示，只有在該國農業生產商的利益被納入考量，他們才會同意延長這項協議。

根據土耳其方數據，協議簽訂以來截止至3月3日，已有2300萬噸穀物及糧食透過「黑海穀物倡議」輸出。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）5日於卡達首都多哈舉行的聯合國最低度開發國家會議（LDC）上發表講話時說：「我們正為『黑海穀物倡議』能順利履行和進一步展延而努力。」

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今日重申此一立場，她表示若此協議是平等的，我們會落實我們這部分並全般履行協議，並指出俄國反對藉此惹事和圖謀不軌。

報導指出，事實上俄國農業出口並非西方明確制裁目標，但莫斯科表示，對俄方的支付、物流和保險等產業設限，就是對俄方出口穀物和化肥設置障礙。

美國之聲先前則引述美方論點指出，俄國是故意掐住自己的出口，作為關於西方制裁的虛假信息的一部份。

當時美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）就曾對美國國會表示，若俄國想，他們可以運輸自己的農產品、小麥，但他們寧可譴責他國，以為可以獲得更多國際支持，但顯然此招並不起作用。