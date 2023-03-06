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3/6台灣本土增6,928例COVID-19、45例死亡 即起放寬學校室內戴口罩和醫院醫療收治措施

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/06 14:47
指揮中心提供

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（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增6,928例COVID-19本土個案，與上週一相比下降了8.6%，另有152例境外移入和45例死亡。

自今日起，除了放寬各級學校室內戴口罩規定，醫療院所收治和照護新冠肺炎患者的相關規定也同步實施。

根據教育部日前說法，3月6日起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。但於健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）之規定，仍「應戴口罩」。

醫療院所收治和照護疑似/確診個案方面，輕症/無症狀確診者應依其主要住院問題，收治於一般或專科病房之單一病室或隔離病室，且依病室之床位配置，得採多人 1 室集中收治。有肺炎或具呼吸照護需求之疑似病人/中重症確診者，得收治於 專責病房。

此外，確診COVID-19 病人不建議與疑似病人於同病室集中照護，以避免交叉感染。

至於，工作人員若同時照護疑似/確診COVID-19 病人及一般病人時，執行醫療照護相關工作之順序，應由低風險區域執行至高風險區域，例如先照顧一般病人，COVID-19 疑似個案次之，最後為 COVID-19 確定個案。

指揮中心發言人羅一鈞表示，目前疫情持續下降，現在是台灣第三波新冠疫情的最低點，鬆綁防疫措施的時機越來越成熟。除了輕症免隔離外，近期也會放寬醫事人員診療輕症患者的防護措施。

3/6台灣本土增6,928例COVID-19、45例死亡 即起放寬學校室內戴口罩和醫院醫療應變措施
新冠肺炎
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