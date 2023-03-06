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人造甜味劑「赤蘚醇」不含熱量 但美國研究顯示：恐提高心臟病、中風風險

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/06 14:10
最新研究發現，「赤蘚醇」會讓血小板過度活化，誘發血栓，進而提高罹患心臟病、中風的風險。(示意圖/pixabay)

最新研究發現，「赤蘚醇」會讓血小板過度活化，誘發血栓，進而提高罹患心臟病、中風的風險。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）人造甜味劑「赤蘚醇」（erythritol）擁有熱量趨近零的優點，常被當作是愛吃甜食但又有肥胖症、糖尿病患者的糖類替代品。但最新研究發現，「赤蘚醇」會讓血小板過度活化，誘發血栓，進而提高罹患心臟病、中風的風險。

攝取過多的糖會增加肥胖、代謝症候群、心血管、癌症等疾病風險，那人造甜味劑是否也會有健康上的疑慮呢？

來自美國克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）的研究團隊分析了美國、歐洲共4,000多名正在接受心臟病風險評估的人之血液樣本，發現血液中含有高水平赤蘚醇的人，3年內發生重大心臟病、中風之風險高出2倍，研究人員在小鼠實驗中也印證了此論點。該研究於2月27日刊登在自然醫學 (Nature Medicine)期刊。

研究第一作者、克利夫蘭診所勒那研究所(Cleveland Clinic Lerner Research Institute)心血管疾病診斷與防治中心的Stanley Hazen指出，研究中我們還發現，當受測者喝下含有大量赤蘚醇的飲料後，其血液中的赤蘚醇含量顯著的提升，甚至比會增加血栓風險的水平還高。

他說，心血管疾病是全球最常見的死因之一，其成因是經年累月的傷害所導致，因此我們要確保吃進肚子裡的東西不會含有隱藏的健康危機。

不過，Hazen強調，仍需要進一步研究來確認赤蘚醇對人體的長期影響，特別是心血管疾病的高風險族群；此外，目前研究只顯示赤蘚醇與心臟病、中風有關連，但不代表有絕對的因果關係。

赤蘚醇的甜度為蔗糖的70%，主要由玉米發酵而成，由於幾乎沒有熱量，且甜度和口感與蔗糖相似，被廣泛運用在食品添加物，以及低碳、生酮飲食，也是肥胖症、糖尿病患者的糖類替代品。其攝入體內後，可迅速被小腸吸收進入血液中，主要是透過尿液排出體內，對血糖的變化較小，因此是這些年來很受歡迎的人造甜味劑。

人造甜味劑「赤蘚醇」不含熱量 但美國研究顯示：恐提高心臟病、中風風險
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更新時間 : 2023-03-06 15:47 GMT+08:00

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