台灣籍漁船「新長發88號」 釣魚臺列嶼東側翻覆 船內尋獲1遺體

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣籍漁船「新長發88號」在台灣東北方島鏈釣魚臺列嶼東側黃尾嶼（日本稱「久場島」）附近海域翻覆，根據日媒《琉球放送》（RBC）報導指出，石垣海上保安本部稍早在船內尋獲1具遺體，其他6人仍下落不明。

外交部今（6）日表示，昨接獲農委會漁業署及海巡署通報，台灣籍延繩釣漁船「新長發88號」疑似在黃尾嶼附近海域翻覆，船上有七名船員，包括一名台籍船員與六名印尼籍船員，國家搜救中心已聯絡事發附近台籍漁船前往協尋，海巡署及日本海上保安廳在接獲通報後也已緊急派船前往搜救。外交部將續與各相關單位保持密切聯繫。

據報，新長發88號漁船在2月27日晚間11點從基隆八斗子出發，主要是捕撈鎖管，以往作業時間約15至20天內就能返回八斗子漁港。

基隆區漁會理事長簡建輝向媒體聯合報表示，政府有規定3月才可在北緯26度以南捕撈鎖管，所以潘國安2月16日駕船出海，前往北緯26度以北海域作業，但因海象不佳，中途折返。2月27日再度出海，杜姓船主3月1日還有跟潘聯絡，後來電話不通，接著在昨天傳出漁船翻覆沉沒，船上7人失蹤的消息。

日媒《琉球放送》（RBC）6日上午報導，石垣海上保安本部於當地5日下午約1時30分接獲自衛隊通報船隻翻覆消息，在石垣島以北150公里處海域發現翻覆漁船，船隻翻覆後僅剩船頭浮在海面上。

自由報導，台灣方面5日獲報後已派遣連江艦前往救援，晚間9時35分發現殘骸，目前仍在搜救中。日本救難人員現場搜索後在6日上午9點15分左右，在船內尋獲1具遺體，身份待確認，其餘6人仍下落不明；日本石垣海上保安本部派遣二艘巡視船、一架直升機在事發周邊海域持續搜索剩下六名失蹤船員。