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Chris Rock被Will Smith賞巴掌後　Netflix直播脫口秀首度公開反擊

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/06 11:37
《克里斯洛克：抓狂有道》在Netflix直播。(圖/美聯社)

《克里斯洛克：抓狂有道》在Netflix直播。(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Chris Rock 首度公開反擊Will Smith那一巴掌，各種挖苦諷刺都在Netflix現場直播。

美國知名男演員Will Smith 去年在奧斯卡頒獎典禮上賞了Chris Rock 一巴掌後，不僅遭到美國影藝學院禁止他參加接下來10年所有學院的活動和計劃，現在Rock在 Netflix上狠狠反擊。

去年3月奧斯卡頒獎典禮上，主持人Rock針對Pinket Smith因罹患脫髮症（alopecia areata）而剃的光頭造型開玩笑，Smith走上台動手後回座位，稍後以《王者理查》勇奪生涯首座奧斯卡影帝。

Rock於上週六在巴爾的摩Hippodrome Theatre 內進行Netflix喜劇特別節目《克里斯洛克：抓狂有道》（Chris Rock: Selective Outrage），於一年後首度公開談及被Smith 掌摑事件，該節目為直播，Rock砲火全開直指Smith 妻子Jada Pinket Smith才是真正的始作俑者。

Rock在脫口秀談及Pinket Smith 2020年婚外情，並提到2016年的奧斯卡典禮，Smith沒有入圍，他老婆就呼籲大家應該抵制奧斯卡，偏偏這一屆主持人就是克里斯洛克，「這就是來龍去脈。她起了頭，我來收尾。」

Rock更說他有看Smith主演的電影《自由路上》，Smith在裡面飾演黑奴，Rock說「我可以看他被鞭子抽打，並歡呼再打他一次、還有地方沒有打到！」
Chris Rock
Will Smith
Netflix

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更新時間 : 2023-03-06 15:47 GMT+08:00

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