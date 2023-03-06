罕見冬季乾旱 歐洲面臨嚴重缺水危機

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）歐洲的氣候溫和，夏季雨量較少、冬季則氣候溫和多雨，然而，這些都已是過去式，就連夏季都罕見的嚴重乾旱正侵襲歐洲，包括法國、德國、義大利與西班牙都傳出缺水警訊，破紀錄的低降水量迫使各國政府透過立法方式重新「配給」水資源。

事實上，在經歷500年來最乾燥的夏天後，歐洲緊接著迎來水氣嚴重不足的冬天，奧地利格拉茨科技大學一月發布的一份報告指出，透過地下水的衛星資料可以知道，歐洲其實早在2018年就已經開始逐步陷入乾旱狀態，而隨著時間推移，這個情形只會更加嚴重。

歐盟哥白尼計畫的乾旱地圖則顯示，西班牙北部與南部、義大利北部及德國南部等地區正面臨降水稀缺的問題，這也連帶影響了土壤的濕度，法國則幾乎是舉國受到影響。

在德國，去年萊茵河水量不足導致航運中斷的惡夢再現，許多載貨船隻被迫減少高達一半的載貨量，才能勉強抵達中歐地區，不過科學家警告，現在還沒有到最糟的狀況，因為冬季降雪的銳減代表後面幾個月的高山融雪將不足以「餵飽」中歐地區的河流，德國、奧地利與瑞士可能在未來幾個月內都會面臨歷史性的嚴重乾旱。

法國則已經出現長達32天沒有降雨的紀錄，上一次出現這樣的狀況已經是1959年的時候，而且下次降水可能至少要等到3月底後。氣象學家Simon Mitelberger指出，2月的降雨量比起過去平均值下降了75%，過去一年內降雨少於平均85%的月份更有9個。

西班牙全國自2022年1月起就陷入全國性的乾旱，加泰隆尼亞地區的狀況因為太過嚴峻，地方議會已經立法削減40%的農業用水、15%的工業用水，並將每個人每天能使用的水量從250公升下修至230公升。中央政府今（2023）年1月已通過撥出高達230億歐元的預算，透過改善基礎建設、強化污水處理等方式，試圖降低乾旱帶來的影響。

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）表示，由於氣候變遷的影響，去年北半球發生乾旱的機率比過去至少高上20倍，而隨著全球均溫上升，這樣的情況將會更為常見，甚至變為常態。