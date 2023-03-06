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名媛蔡天鳳兇殺案震驚社會 香港為何頻傳分屍、烹屍案？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/06 10:16
2023年2月28日，香港警方在掩埋場搜尋蔡天鳳遺體（圖／美聯社）

2023年2月28日，香港警方在掩埋場搜尋蔡天鳳遺體（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）28歲的香港名媛蔡天鳳遭殺害烹屍，殘酷手法震驚國際，也令人回想起了當地過往幾段駭人聽聞的棄屍案。CNN分析指出，香港犯罪率並不高，因此每每出現聳人的兇殺案，總是引發關注，至於為何要選擇如此可怖的毀屍滅跡方式，專家點出，社會型態是關鍵。

盤點過去幾起頭條兇案：

  • 2013年，28歲男子殺害、肢解父母。
  • 2008年，16歲的王嘉梅被勒斃、肢解，部分遺體被沖入馬桶，四肢骨頭甚至被混入肉攤出售。
  • 1999年，23歲的樊敏儀遭幫派份子綁架、凌虐，月餘後殺害分屍，頭骨縫入Hello Kitty玩偶中。
  • 1982年，一名計程車司機被逮，他被控謀殺四名女子，並將死者器官置入罐中，其中一人年僅17歲。

香港人口740萬，一年數十起謀殺案，相較於紐約數百起，其實並不算高，但可能因過於罕見、犯案手段殘虐，再加上1985年澳門的「人肉叉燒包」都市傳說（包括餐廳老闆在內的一家十口慘遭殺害，疑做成包子）太驚悚，每出現必引發熱議。

為何要分屍／烹屍？

曾在香港待過的澳洲國立大學犯罪學家Roderic Broadhurst、曾與香港警方合作的鑑識科專家Philip Beh皆認為，香港地狹人稠，公寓窄小，棄屍本就有難度，不若美國、加拿大、澳洲等地，可在杳無人煙之處埋了或丟入湖內，輕鬆逃過追緝。

Beh表示，在香港，多數人住在公寓大樓，殺了人，出了門就要面臨來自四面八方的鄰居有意無意的關切／窺探，迫於無奈，肢解確實是「處理」屍體最方便的方式。Broadhurst亦有同感，光是一座電梯，可能就是一百戶人共用，棄屍談何容易？

再者，香港房價高昂，住家空間狹小，家中並無冰櫃，擁有車輛與車位皆是奢侈（2019年，一個車位賣出了1百萬美金的天價），要不露行蹤毀屍滅跡，有其難度。至於分屍後為何還要烹煮，如此慘絕人寰？說穿了，不過是因為亞熱帶地區的潮濕氣候，烹煮不啻是掩蓋屍臭的好法子。

「住在這種環境，一旦殺了人，馬上要面臨的迫切問題就是，屍體該怎麼辦？選擇還真不多。」Beh說道。

名媛蔡天鳳兇殺案震驚社會 香港為何頻傳分屍、烹屍案？

名媛蔡天鳳兇殺案震驚社會 香港為何頻傳分屍、烹屍案？
遭殺害香港名媛蔡天鳳（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-03-06 15:46 GMT+08:00

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