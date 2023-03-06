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美國肯塔基州宗教集會爆麻疹威脅 參與者2萬人、來自各大州與多國

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/06 10:19
美國CDC於3日發布麻疹的警告，一名麻疹確診案例曾前往數萬人的大型宗教集會。（圖／美聯社）

美國CDC於3日發布麻疹的警告，一名麻疹確診案例曾前往數萬人的大型宗教集會。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國疾病管制與預防中心（CDC）上週五（3日）發布麻疹警告，一名麻疹確診個案曾前往數萬人的大型宗教集會，呼籲診所、醫療院所和有相關足跡的民眾提高警覺。

CDC表示，根據2月24日肯塔基州衛生部通報，一名有海外旅遊史、未接種麻疹疫苗的民眾確診麻疹。經疫調後發現，個案不僅有海外旅遊史，在2月17、18日曾前往美國阿斯伯里大學（Asbury University）的一場大型宗教集會。據了解，參與民眾來自於其他州和國家，共約2萬人。

由於與會人數眾多，不排除還有尚未遭匡列的的民眾深陷感染風險，CDD透過「健康警告諮詢」(Health Alert Network Advisory)官網提出呼籲，2月17、18日曾參加於這場大型宗教集會的民眾，不論是否曾接種麻疹疫苗，皆應在最後一次接觸後，自主隔離並監測症狀21天，以免將麻疹傳染給他人。

另外，CDC建議尚未完整接種疫苗的集會民眾，在結束自主隔離後，應盡速完整接種疫苗，並呼籲醫療院所提高警覺，如就醫民眾出現麻疹相關症狀，應立即通報當地衛生單位，以盡速進行相關檢測。

麻疹傳染力極高，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，潛伏期較長，自感染病毒開始至出疹約為21天，初期症狀又容易與感冒混淆，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等；在前驅症狀3到4天後會出現紅疹，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

至於該怎如何預防遭受麻疹威脅呢？CDC表示，完整接種2劑MMR疫苗的保護力可達97%，但若要達到群體免疫，疫苗覆蓋率需達95%，接種疫苗是最有效率和簡單的預防方法，因此CDC呼籲民眾盡快完整接種2劑MMR疫苗。

由於COVID-19疫情肆虐，導致麻疹疫苗接種覆蓋率下降，去（2022）年11月23日，世界衛生組織（WHO）和美國疾病管制與預防中心（CDC）發表聯合報告示警，麻疹（Measles）疫情將是全球「迫在眉睫的威脅」。

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更新時間 : 2023-03-06 15:46 GMT+08:00

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