〈財經主筆室〉台灣補班日太多引發民怨　中國調整雙休日卻成熱搜

台灣彈性放假補班多，最近引發爭議，不少民眾表示補班多到讓人吃不消。內政部長林右昌已表示，未來5 年內大概不會有今年狀況發生，只會有1到3次彈性放假。 但中國最近有政協提案，建議調整雙休日，試點隔周三休鼓勵消費， 立即登上網路熱搜榜，兩岸民眾對調整休假日反應明顯大不同。

今年為放連假總計有6天需要補班，截至目前為止，今年還有3次的 補班日，對此，有人高興也有人大喊吃不消，面對日益高漲的民怨， 連立法委員都跳出來各述己見， 針對是否需要這麼多的彈性放假進行討論。

由於有越來越多的民怨出現，政府相關單位也紛紛跳出來進行滅火，行政院 人事總處率先在2月份就表示：會持續搜集民意， 明年會做滾動式調整。 內政部長林右昌上周則在立法院內政委員會中表示：未來5年內大概 不會有今年狀況發生，只會有1到3次彈性放假。

根據林右昌的說法，雖然今年彈性放假次數多達6次，但在之後的6 年，如2024年彈性放假次數為3次、2025年1次、2026 年2次、2027年1次，2028與2029年均為3次。

為何民眾對因連假而補班補課會有如此多的抱怨？ 最主要就是農曆春節連假剛過，整個2月份就有兩次周六必須補班， 而3月又有一天的補班日，讓單月總休假日又少了一天。

民眾真實意見到底如何呢？根據TVBS舉辦的網路民調， 民眾對放連假而補班看法，70%網友支持正常上班上課而不調整放 連假，只有25%支持補班補課；對於單周上班上課6天，有73% 網友會覺得累，只有17%不會覺得累。

人事總處表示，連續假期除可鼓勵民眾從事國內旅遊， 有助於紓解工作壓力外，更能增進內需市場及促進經濟發展。 連續假期對國內經濟發展絕對是好事， 但實際對內需產業的幫助到底有多大？ 目前都沒有看到政府相關部門發布一些統計數字來宣導， 看到的只有民眾的抱怨。

民眾抱怨最多就是到處都塞車，所有的風景遊樂區都是人擠人， 若可以自己排休，不僅可以玩得盡興，而且不必補班補課這麼累。 連假期間到處人擠人是事實，但台灣到處人山人海、驚人消費實力， 對活絡內需產業的助益很大，但輿論卻少有報導， 政府也未有大力宣導，讓「好意變歹意」。

台灣為了要不要增加連休假期爭論不已， 但中國最近卻有政協委員進行提案，為鼓勵消費建議適時調整「雙休日」，試點開展周休日實行「隔周三休」的制度。 就是首周休息一天，次周休息三天， 提供了全年多個分布均衡的三天小長假。 消息傳出後立即登上熱搜榜，顯然民眾對增加連假反應熱烈。

更有人大代表提案，建議將3天春節法定假期增加至5天， 加上一頭一尾兩個周末，取消調休制度，將春節假期延長至9天。 這些建議，都是想藉著旅遊業復甦，積極擴大國內需求， 釋放消費潛力，拉動經濟增長，增加國民收入。

連假的增加的確對內需產業有很大幫助， 政府目前除了對民怨積極開展滅火行動外， 連假效應對商家帶來的利益有多少？ 對整體經濟的成長幫助又有多少？ 相關部會如果儘速整理出相關數據出來， 將數字攤在陽光下讓國人清楚了解， 或許民眾的抱怨就不會有這麼多了？「好意變歹意」 是最得不償失的結果。