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西藏抗暴日64週年台灣台北大遊行 盼中共走向民主藏人重返家園

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/03/05 20:34
適逢西藏抗暴紀念日64週年，在台藏人團體5日於台北舉辦大遊行

適逢西藏抗暴紀念日64週年，在台藏人團體5日於台北舉辦大遊行 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）西藏抗暴日64週年之際，在台藏人今（５）日集結大遊行悼念當年遭中共鎮壓的藏人，訴求「迫害未完、真相未明、抵抗未止」，讓流亡各地的藏人能早日返回民主家園，民進黨立委洪申翰、無黨籍立委林昶佐，台北市議員苗博雅、林亮君等人皆現身參加遊行。

1959年3月10日，藏人參與示威卻慘遭中共鎮壓，如今已過64個年頭。今日在台藏人集結大遊行，透過活動傳遞盼中國政體能自極權專制走向民主自由的訴求。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參回溯1951年，中國強迫西藏簽訂和平解放協議，併吞後便迴避協議開始對當地施以政治、宗教、社會制度改革，西藏人因此發起示威卻慘遭中共鎮壓，更有157位藏人採取自焚手段抗議，盼所有遭受中國苦難的人民，能攜手走出困境。

在台藏人福利協會會長扎西慈仁指出，1959年達賴喇嘛帶著8萬名藏人流亡至印度，原以為數月數年就能返鄉，如今上一代已凋零，身為下一代要為延續夢想而繼續努力。

扎西慈仁強調，藏人並沒有討厭中國人，而是覺得中國人、維吾爾人、香港人、西藏人同在中共體制的苦難之中，「所以大家要團結，團結的力量，有一天會達到目的。」

先前被中共囚禁的台灣NGO工作者李明哲偕太太李凈瑜來參加遊行，李明哲表示，出事那幾年，在台灣的西藏團體聲援要釋放他，現在當然要來參加此這個訴求自由的活動，「讓他們回家的路，能夠不再這麼孤單。」

林昶佐致詞時遭一名婦人抗議，主張「中華文化與西藏文化必須要溝通」、「兩岸不溝通的話，就會發生戰爭」，後被警方勸導後帶離現場。
西藏台灣人權連線
西藏抗暴日
遊行

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