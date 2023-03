台灣國手羅嘉翎超重失格遭教練批「心存僥倖」 丁妹：規則明訂整團隊犯低級失誤

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台灣好手、東京奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎,參加美國公開賽女子57公斤級賽因過磅超0.1公斤失格。教練劉聰達今(5)日指出選手不知不能「裸磅」而「心存僥倖」,遭網友批評卸責,台大泳后「丁妹」丁聖祐則翻出明文規定不得裸磅的比賽規則,痛批不應該只是選手個人的問題,而是整個團隊都犯低級錯誤。

羅嘉翎與教練及團隊2月28日啟程美國內華達州,參加3月3日至5日舉行的公開賽,不料教練劉聰達今天卻在臉書上發文致歉,稱羅嘉翎因過磅時體重超出0.1公斤,被判失格不得參加比賽。「丁妹」丁聖祐在個人臉書表直言,國際賽出包教練對外宣稱選手「心存僥倖」,「為什麼只檢討選手,不檢討選手團隊『不讀秩序冊、不看比賽規則』的低級失誤?」

劉聰達今日公布與羅嘉翎的Line對話截圖,稱早上7點就要羅嘉翎回報體重,得知超標0.3公斤,就要羅先去跑步,然而「剩下0.2公斤她也就沒跑了,她應該是想她裸磅就可以過了」,後來裁判告知不能裸磅,連內衣、短褲都不能脫,羅嘉翎當場剪頭髮依然以0.1公斤之差未能達標,因2小時的過磅時間已結束,因此羅嘉翎未能參加比賽。

劉聰達表示,選手「心存僥倖」,自己「身為教練沒有盡到監督好選手的責任,回台後也將會提檢討報告。」這番言論引來大批網友圍剿,認為劉聰達卸責,將過錯全部推給選手,對自身的過失輕描淡寫,更翻出當2010年楊淑君在廣州亞運女子49公斤級比賽因電子襪一事失格,劉聰達也以「不知道電子襪有那麼多型號」的說詞開脫。目前劉聰達已經刪文。

羅嘉翎並未多說,僅在臉書寫道,「對於教練和團隊以及所有支持我的人真的很對不起,沒有藉口就是努力不夠害大家陪我承擔,我一輩子都會記得這0.1公斤的教訓。這個月還有3場比賽,我會更努力」。

丁聖祐在臉書寫道,出於對美國賽事的了解,這麼大的比賽「沒有事先公開比賽規則」的機會實在太渺茫,因此在網路搜尋該賽事的規則,很輕鬆就找到相關規定,「Under NO circumstances may an athlete weigh-in in the nude in the United States.(在美國,選手無論在任何情況下都 不可以 裸磅)」,不僅規定明確,「秩序冊裡面還用粗體字標記深怕大家沒有看到。」

丁聖祐直言,沒有過磅成功根本不是「選手僥倖」問題,而是「連比賽規則都沒有看」的問題。Google就能得到的資訊,協會、教練、選手卻沒有人注意到,「以為」能跟台灣比賽一樣裸磅,然後錯失比賽資格。比賽機會難能可貴,選手、教練、團隊都付出了許多努力,卻在比賽還沒開始就敗在這種低級失誤上。

丁聖祐感嘆,辛苦訓練的是選手,不能比賽痛苦的也是選手,遇到問題第一個被怪罪的還是選手。「我不是說選手沒有責任,而是選手不應該承擔所有責任。」她更質疑,「選手旁邊的團隊,可不可以加油一點?至少把比賽秩序冊拿起來讀一讀?」