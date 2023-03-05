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柯文哲挑戰2024赴美國面試 接觸國務院、智庫論述「兩岸和平、台灣自主」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/05 17:15
民眾黨候選人柯文哲將於4月8日赴美面試，力戰2024總統大選。(圖/中央社)  

民眾黨候選人柯文哲將於4月8日赴美面試，力戰2024總統大選。(圖/中央社)  

(台灣英文新聞／政治組　綜合報導）民眾黨主席柯文哲有意2024總統大選，4月8日將赴美國訪問20天，其中包括5日訪華府行程，將與國務院、參議院議員接觸；並將拜會華府智庫，發布兩岸外交政策，將美中台關係定調為「強國等距」，兩岸關係則立基在「兩岸和平、台灣自主」之上。

過往台灣總統候選人皆有赴美面試的慣例，柯文哲卸任台北市長後便已動念訪美，如今周台竹證實，確定於4月8日成行，訪團預計前往紐約、華府、波士以及休士頓，其中4月16日至21日將落腳華府。

訪團一行20來人包括民眾黨秘書長周台竹、黨部幕僚，據悉前台北副市長黃珊珊、立委吳欣盈亦會參與部分行程。因時值立法院開議期間，民眾黨立委將以分段輪流方式陪同柯文哲出訪。

據悉，訪問華府期間將與國務院、國安會及美方議員交流，拜會布魯金斯研究所（Brookings Institution）並發表外交相關演說；紐約行程則包括拜會智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR），並前往哥倫比亞大學與教授、學生座談兩岸關係 ; 於波士頓期間，將與哈佛學者對談國際政治。

此外，柯文哲也會拜訪僑界、產業界爭取支持，確切行程仍待拍板定案。

外界關注的兩岸論述，柯文哲目前定調為「兩岸和平、台灣自主」。所謂兩岸和平，基於中國為台灣重要出口市場，台灣對中出口依賴度達43%，然而中國乃台灣最大威脅，因此應當做好國防「備戰能戰」能力，也主張不求戰也不畏戰。

所謂「台灣自主」，周台竹說明是指一個國家外銷不能完全取決某一國，不論是美國或中國都應取得平衡點，最重要的是「以台灣利益為優先」。

針對美中台關係，柯文哲所提之「強國等距」，就是過往以美中台底線建構的「美中台等邊三角」概念，所建構出的三角形即為台灣生存空間，台灣跟任何一方打交道，都須分寸與取得平衡點。
柯文哲
柯文哲訪美
2024總統大選

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更新時間 : 2023-03-05 21:07 GMT+08:00

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