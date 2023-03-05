傳奇守護神旋風來台　下榻首選慕軒飯店！

暌違6年將於3月8日至12日在台中洲際棒球場舉辦的世界棒球經典賽，邀請生涯獲得無數榮耀的前洋基隊守護神「Mariano Rivera」來為3月8日中華隊首戰巴拿馬開球。史上最重量級嘉賓一行人3月6日抵台，下榻蟬聯三年「台北米其林指南推薦」慕軒飯店！安排入住總統套房，除了良好的樓層隱蔽性與空中花園等私人空間外，飯店更針對Mariano Rivera一行人特別開設專屬通道與電梯，提供不同面向的貴賓禮遇，更從房內餐飲、毛巾備品打造客製化專屬訂製，並安排24小時貼身服務人員，為迎接傳奇打造全方位尊爵禮遇！

總統套房使用明亮的大理石磚牆搭配原木地板，以自然元素組成極簡線條，大方脫俗的視覺美感，搭配無壓迫的天際線，展現低調奢華美學。明亮採光的大廳與會客室相連而成，搭配寬敞的臥室與更衣間，兼具低調質感與優雅的氛圍。珊瑚絨浴袍皆安排專人精心繡上Mariano Rivera與太太Clara Rivera的名字，浴巾、毛巾與馬克杯除了有代表Madison Taipei的Ｍ型標誌，更有歡迎球星的字樣標語，打造客製化貼心的專屬禮遇。

冰箱放置法國Perrier 氣泡天然礦泉水，搭配全日供應的暢飲酒單與適合下酒的精選冷肉起司盤、煙燻鮭魚與招牌無花果干邑鵝肝醬慕斯等小食，並用酩悅香檳與台灣特色糕點鳳梨酥、綠豆椪加上當季草莓做為迎賓禮，期望透過台灣在地特色甜品帶給Rivera夫婦屬於台灣風味的新體感。

客製化菜單由飯店主廚親自操刀，開胃小點使用源自於法國南部純淨海域的名蠔喬瑟芬牡蠣，入口滑順飽滿，帶著綿延回韻的鮮甜滋味，搭配使用臺灣現流海鮮製作出的美式風情安科納式海鮮湯，以米、麵為主的第一主菜則以日本直送的海膽與北海道嫩煎干貝等海味元素做搭配，淡淡的味噌香襯托海膽的鮮味，主菜使用蘊含豐富油脂的極黑和牛，肉質柔軟多汁，完美如大理石紋路的油花分布，除了不會有過多的油膩感外，在主廚精準火侯的拿捏下，淺焦的表面散發木炭特殊的香氣，將是饕客們趨之若鶩的頂級美味，透過美食與最高規格的服務禮遇，期望為Mariano Rivera臺灣行揭開美好篇章。