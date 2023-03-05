雲軒西餐廳2023年新菜單 『春饗宴』3/1清新登場

主打頂級海鮮與碳烤牛排，並以開放式廚房展演精彩料理，廣受饕客喜愛的雲軒西餐廳，迎接春季到來，不僅獻上令人耳目一新的『春饗宴』套餐菜單，3月1日起更推出2023年首波快閃優惠-『加拿大龍蝦套餐』限量200組，主打「中西龍蝦對決」，主廚精心獻上兩款活龍蝦美味誘客-「焗烤龍蝦」(半隻) 與「金沙龍蝦」(半隻)二選一，搭配選擇豐富的沙拉、前菜、日式冷盤、湯品、主廚精選甜點、飲品，七道式個人套餐只要1499+10%元，海陸共演的五星味蕾饗宴高貴不貴，熱愛鮮活龍蝦的海鮮控絕不可錯過!

以龍蝦料理美味聞名的雲軒西餐廳，兩款『中西對決‧加拿大龍蝦限量套餐』展現主廚巧思，特別以中西不同料理手法展現被譽為「水產之王」-加拿大活龍蝦的多變美味，「焗烤龍蝦」以西式起司和白醬烹調，濃濃奶香襯托龍蝦原始鮮美甜味，入口緊實Q彈的肉質，搭配清甜的春季烤蔬菜及細滑的薯泥，讓人意猶未盡。

「金沙龍蝦」則以中式鹹蛋、上湯和奶油烹製，香濃鹹蛋凸顯龍蝦厚實飽滿、甜美多汁的肉質，搭佐外酥內軟的螺絲捲麵包，讓人一口接一口欲罷不能。兩款龍蝦美味任君選擇，搭配『春饗宴』菜單裡的配菜，包含:沙拉、前菜、日式冷盤、湯品、主廚精選甜點、飲品，七道豐盛西式個人套餐定價1499+10%元，限量銷售!

雲軒西餐廳3/1新登場的『春饗宴』菜單，延續去年受歡迎的『秋饗宴』菜單形式，提供包含:5款沙拉、6款前菜、19款主菜、4款日式冷盤、3款湯品、4款甜點、5款飲品多樣化選擇，客人可選擇以個人或雙人套餐享用，另外雲軒西餐廳也續推廣受肉食族熱愛的「頂級10盎司肋眼牛排吃到飽方案」，每位2080+10%元，輕奢價格堪稱是台北市享受精緻五星級西式料理的首選。

本季『春饗宴』新菜單保留雲軒西餐廳最負盛名的頂級美國碳烤牛排及炭烤加拿大龍蝦，另新增多道經典義法與印度風味新菜，為食客帶來全新體驗，如沙拉-『義式生牛肉,帕馬森起司,芝麻葉,酸豆,初榨橄欖油,迪戎醬』是極為經典道地的義大利開胃菜，新鮮上好的生牛肉僅薄切，以頂級初榨橄欖油、帕馬森起司及酸豆、迪戎醬加以調味，便極為滑嫩鮮美，令人胃口大開。另一款沙拉新菜-『煙燻鮭魚洋芋球』，顏色粉嫩的煙燻鮭魚肥腴鹹香，包裹綿滑洋芋球，視覺味覺都有如春日顏色繽紛、清新爽口，勾人食慾。

前菜-『松阪豬佐鮪魚酸豆醬』挑選豬肉珍貴的頭頸部，肉質富油花，口感嫩中帶脆，捲入清爽春蔬，淋上鮪魚酸豆醬，讓豬肉滋味更具層次豐富；主菜-『瑪莎拉法式羊排與麵包』先將主廚獨門配方印度香料混合塗抹羊排，以餐廳獨特的兩段式烤爐、選用來自南投的相思木進行碳烤，迷人的香料襯托軟嫩羊排，搭配酥香的中東烤餅，為春天餐桌帶來滿滿的中東異國風情!