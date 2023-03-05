〈投資理財〉 台灣缺蛋風波再度突顯糧食問題 食品類股潛力大盤點

大自然環境變化多，全球最近缺蛋，台灣亦受雞瘟、天氣寒冷等因素影響，造成缺蛋，引發不小風波。資本市場焦點最近轉向食品類股，由於屬於內需市場，長期又是民生必需，較不易受到國際經濟景氣影響，營運穩定，值得注意。

民以食為天，民生物質食品類股大成（1210）、卜蜂（1215）、聯華食（1231）、聯華（1229）、統一（1216）、福壽（1219）、中華食（4205）、大統益（1232）、南僑（1702），都是不錯的食品類股，長期以來營收獲利相當穩定，深受存股族的喜愛，尤其是上市櫃食品公司，具有規模化發展的優勢，潛力十足。

由於台灣農業正面臨轉型，家庭式農場的老一輩養雞戶屆退，新生代又不願接手，造成雞類產品斷層，今後應該會朝向企業化、現代化、規模化發展，產業正面臨快速轉型，大趨勢已不可逆。

今年雞蛋價格產地價從40.5元，上漲到42.5元，批發價從50元，漲到52元，重回去（2022）年的歷史高點，相關食品類股去年、前年都因國際飼料價格上漲，未反映成本價，導致獲利受到影響，如今相繼因為蛋價上漲，營收獲利亦隨之增加，其中大成是全國最大的雞蛋供應商，市佔率約達一成，卜蜂雞蛋的市佔率約達5％，今年營運動能看增。

業者指出，現在政府為了維護雞蛋的衞生品質，鼓勵水洗蛋，朝向現代化產銷方式，但是每顆水洗蛋成本增加1元多，成本居高不下，蛋價欲求降低，可能性很小，再加上需求量大，市場穩定度高，有利於規模化、現代化的經營。

大成是食品業的績優生，尤其蛋類產品涵蓋廣，包括雞蛋、液體蛋、蛋粉、滷蛋、鹼蛋、茶葉蛋、鐵蛋、蛋豆腐、蛋包、錦絲、蛋皮，最近又積極發展生食雞蛋，市場潛力大。去年前3季，子公司中一食品，雞蛋銷售獲利已達1.2億元，前景看好。

由於投資24億的食品加工廠第一期已正式啓用，月產能達到3千公噸，將成為全台最大單一食品工廠，滿載可望帶來全年50億元營業額，市場潛力大，成為投資界矚目的食品類股。大成迄去年第3季，資本額89億4767萬餘元，每股淨值24.47元，財務狀況良好，2022年每股配息1.5元，配股0.5元，已連續32年配發股利，達到46.34元，近5年現金殖利率4.13%。

卜蜂也是上市公司中，值得注意的食品類股，雞蛋、雞肉產量大，養雞事業主要是由子公司愛拔益加負責。卜蜂董事長鄭武樾最近指出，豬鴨鷄因為禽流感因素，再加上國際飼料價格不穩定，蛋及肉品價格欲低不易。目前缺蛋問題不只台灣，全球皆然，英美兩國因為禽流感，撲殺幾千萬隻雞，蛋價飆升不止，日本稍早也有禽流感，豬、雞皆遭撲殺，肉、蛋價格大漲。所幸最近美、加、巴西玉米生產狀況不錯，價格倒掛，黃小玉應該短期不再上漲，有利肉、蛋價格回穩，相信不久將將降低生產成本，反應在產品價格上。

卜蜂至2022年第3季資本額29億4790餘萬元，每股淨值28.82元，長期以來獲利及股利都穩定，2021年每股獲利5.06元，配發現金股息3元，股票股利1元，已連續16年配發股利達32.2元，近5年平均現金殖利率4.78%，投資報酬率穩定。

聯華食產品多元化發展，近年在食品界快速成長，受到注意。去（2022）年全年營收達到107.72億元，年增率13.2%，首度突破百億元大關，創造歷年最高峰。在獲利方面，去年前3季稅後純益為6.07億元，年增11.3%，每股税後盈餘為2.71元，法人預估去年每股獲利應可超越2021年的4.02元，創歷年新高。

聯華食旗下擁有可樂果、元本山、萬歲牌等多種知名大廠，近年積極布局鮮食市場、包括飯糰、三明治、涼麵、燴飯、便當、麵食，成為國內最大超商鮮食代工廠，目前鮮食事業與休閒食品事業占公司營收比重，已各達一半，成為支撐公司獲利最重要的兩根支柱。

為加強休閒零食的產量，聯華食大手筆投資61億元，將在桃園觀音建立大型休閒零食新廠，去年9月開工興建，預訂2025年完工投產。聯華食迄2022年第3季，資本額22億4233萬餘元，每股淨值21.77元，2021年每股獲利4.03元，配股1.1元，配息1.5元，每股淨值21.77元，近31年連續配股利達到50.95元，5年來平均現金殖利率為3％。由於積極開發新巿場，未來發展看好，投資人可追蹤了解其投資價值。

統一是全國最大的食品集團，資本額達到568億2085萬餘元，2022年營收達到5246億元，比2021年成長10.8%，年營收首度突破5千億元大關。是國內第3大傳產公司，營收僅次於台塑化的8480億元，以及長榮集團的6271億元。統一現在已經是控股公司，旗下統一超去年營收2902億元，年增率10.5%，連續7年創新高紀錄，去年每股獲利為3.5元，每股配發現金2.7元，近32年來，已配發現金股息60.34元，近5年現金殖利率為4.27%。長期以來，營收、獲利及股利都穩定。

統一目前已有超商門市達6631家，比2021年的6379家，多出252家，另外包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）、統一精工等轉投資事業，都有效提升企業獲利。

聯華現在是控股公司，擁有全台灣最大的麵粉生產系統，旗下也有聯成石化、工業氣體、神通電腦、神達、神基科技公司等，轉投資事業多，獲利頗豐，目前資本額是148億130萬餘元，每股淨值24.03元，2021年配股0.5元，配息1.8元，已連續32年分配股利，配息達39.2元，近5年平均現金殖利率3.63%，也是值得投資人注意的穩定標的。

缺蛋風波已提醒國人，糧食自己自足率只有3成的台灣，應該要更積極提升糧食自給自足比率，才能避免受到國際糧食價格波動的衝擊，並且防止糧荒，至於食品類股，因為都是內需產業，精選績優標的，長期營收、獲利都相當穩定，除了前述公司之外，另外如大統益、中華食、福壽、南僑穩定且都具潛力，只要投資價格合理，長期持有風險不高。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★