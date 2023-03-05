中共「團派」團滅 國務院總理李克強、政協主席汪洋相繼裸退

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國十四屆全國人大一次會議今（5）日上午開幕，中國國務院總理李克強於會上發表任內最後一次政府工作報告，涉及國內總體經濟、外交、並首度提及台海議題，報告耗時僅１小時。兩會後，同為團派的李克強與汪洋都將裸退，宣告一個時代的終結。

全國人大會議預定於5日至13日在北京人民大會堂，會議期間人大代表將審議政府工作報告、國務院機構改革方案，並決定國家機構組成人員，共計九項議程。

根據中國官媒新華社報導，李克強在報告中指出，2022年中國國內生産總值增長3%，城鎮新增就業1206萬人，年末城鎮調查失業率降到5.5%，居民消費價格上漲2%。貨物進出口總額增長7.7%。財政赤字率控制在2.8%，中央財政收支符合預算、支出略有結余。國際收支保持平衡，人民幣匯率在全球主要貨幣中表現相對穩健。

在港澳台方面，李克強表示取得新進展，落實「一國兩制」、「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。此外，也貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，持續推動兩岸關係和平發展。

李克強上台十年，原被寄予改革厚望，「李克強經濟學」一度蔚為潮流，不料他卻是改革開放以來最為弱勢的總理。十年來經濟決策大權被習近平以中央財經領導小組與中央全面深化改革委員會（深改委）架空，逐漸成為習派一言堂。

2022年9月的中共二十大的人事地震，已充分展現習家班掌舵之勢，如今由李強接替李克強的傳聞基本是板上釘釘，習派全面掌權已勢不可擋。

李克強身高考恢復後初代大學生、經歷文革的中共領導層，不但未如眾人期望，大刀闊斧以務實、開明、多元為中國帶來更多改革，反倒似螳臂擋車，無力改變習近平大搞極權以及個人崇拜老路。十年來政治倒退，經濟策略亦難以實踐，「李習體制」只剩「習核心」。

如今同為團派的王洋已經在4日發布最後一次政協報告，同屬團派的兩人即將裸退，團派的沒落，亦是一個時代結束。