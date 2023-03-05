聯合國最低度開發國家高峰會揭幕 全球經濟與負面影響仍不平均

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）為期5天的聯合國第五次最低度開發國家（LDC）高峰會昨（4）日於卡達揭幕，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在開幕會議上譴責已開發國家與大能源公司剝削，並呼籲提供資金給這些陷入惡性循環的低度發展國家，讓他們可以改善經濟、衛生及教育狀況。

最低度開發國家高峰會原則上每10年舉行一次，不過原定於2021年召開的第5次會議，因為新冠肺炎的影響已延後兩次。該會議有46個最低度開發國家與會，不過因為緬甸與阿富汗的現任政府未受聯合國承認，本次沒有出席，而正因為是最低度開發國家會議，全球經濟大國也都沒有代表參與。

古特瑞斯表示，不公平的全球經濟模式和金融體系造就了現下的不平等的發展狀況，當國家深受債務拖累、嚴重缺乏資源，且仍受到新冠疫情爆發後的不公平因應速度影響時，實在很難專注在經濟發展上；同時，這些國家也因自己不需負太大責任的氣候變遷付出代價，而承受這些衝擊的各項經濟援助仍少得可憐。

在此之前，富裕國家曾多次承諾會提供上千萬、上億美元的資金給這些國家對抗氣候變遷，至今這些資金仍未到位，古特瑞斯承諾，聯合國將繼續推動相關措施的推行；擔任高峰會主席的馬拉威總統查克維拉 (Lazarus Chakwera）也說，國際社會此前承諾提供的這些資金，不應該是一種慈善行為，而是道德上的責任。

依據〈杜哈行動計畫〉（Doha Programme of Action）提案，為協助突然面臨飢荒危機和乾旱的國家，國際上將建立一個食物保存系統，除此之外，該計畫也呼籲投資中心能協助LDC吸引國際資金、降低債務利率，以減少他們在國家發展上的負擔。