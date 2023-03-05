（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）隨著藥物進步，HIV的治療已經能達到病毒量測不到，也就是所謂的無傳染力(U=U)，但有些感染者因為擔心使用抗病毒藥物會造成外觀改變，包含增加體重等，因而自行斷藥。對此，桃緣彩虹居所與桃園醫院愛滋病照護中心，共同推出專為感染者而設計的「90天你的理想型練習計畫」衛教活動，以促進感染者的健康生活與福祉。

2022年一份台灣HIV感染者健康相關生活品質的研究結果發現，疲勞、缺乏精力(63.3%)、入睡困難(63.3%)、情緒低落(51.7%)、外觀改變(51.7%)、感到緊張焦慮(47.5%)與皮膚狀況(40.8%) 為感染者認為最常出現的六大症狀。而據疾管署推估，2022年台灣HIV防治成果已達 90-95-95，這也表示協助感染者穩定控制HIV、達到U=U之後，接下來要讓他們穩定生活品質、追求身心靈健康，我們才可能達到HIV照護第四個90的目標。」

部立桃園醫院愛滋病照護中心鄭健禹主任點出感染者常見迷思，感染者穩定服藥抑制病毒量是最重要的第一步，藥物是否為體重增加的主因目前尚未有研究證實；而且當感染者穩定用藥控制病毒量、提升免疫力之後，吸收能力也會變好，因此會感覺治療後卻變胖、體態走樣。

如果不想要這個『甜蜜負擔』，感染者可以跟一般人一樣從生活習慣下手，保持理想體態大家都一樣做得到！

為幫助感染者朝向第四個90目標邁進，桃緣彩虹居所與桃園醫院愛滋病照護中心，共同推出專為感染者而設計的「90天你的理想型練習計畫」衛教活動。邀請新陳代謝醫師與運動教練，搭配桃緣彩虹居所提供的心理諮詢服務，結合飲食、運動與心靈三大面向，幫助感染者在90天內建立良好生活習慣：

飲食聰明吃：多吃蔬果等天然抗氧化劑保護免疫系統，減少澱粉與糖油攝取

感染HIV病毒後，由於多種原因會造成身體的代謝、食物的消化吸收發生變化。建議應多吃水果和蔬菜等含有高營養物質與天然抗氧化劑，增加保護免疫系統。糖、油類食物與碳水化合物，雖能帶給感染者較多能量，但也因為高熱量更可能造成體重增加；鹽的攝取建議則適可而止，過多可能增加心血管負荷。

感染HIV病毒後，由於多種原因會造成身體的代謝、食物的消化吸收發生變化。建議應多吃水果和蔬菜等含有高營養物質與天然抗氧化劑，增加保護免疫系統。糖、油類食物與碳水化合物，雖能帶給感染者較多能量，但也因為高熱量更可能造成體重增加；鹽的攝取建議則適可而止，過多可能增加心血管負荷。 積極動起來：有氧、肌力都要做，甩油基本工

國際研究證實定期的心血管和肌力訓練， 16 週後HIV感染者能減少1.1公斤的腹內脂肪[3]。由此可見運動對感染者來說相當重要，不僅能提高肌肉力量，還能降低體重與三高危險因子。因此呼籲感染者可以維持固定一星期兩、三次的運動習慣，每次大約40至50分鐘有氧或肌力，降低慢性疾病與體態失控危機。

國際研究證實定期的心血管和肌力訓練， 16 週後HIV感染者能減少1.1公斤的腹內脂肪[3]。由此可見運動對感染者來說相當重要，不僅能提高肌肉力量，還能降低體重與三高危險因子。因此呼籲感染者可以維持固定一星期兩、三次的運動習慣，每次大約40至50分鐘有氧或肌力，降低慢性疾病與體態失控危機。 同儕多交流：尋求團體支持，讓大家為自己出力

許多感染者因疾病汙名，生活中面臨不小壓力，甚至產生對自我的不認同、生活頓失動力而逐漸遠離人群。除了持續提升社會大眾對於HIV疾病的正確認知減少歧視，也呼籲感染者如果有任何心理壓力想要紓解，可以透過團體分享或尋求鄰近的心理醫師資源或相關單位的協助，切勿將壓力悶在心中。

【破除迷思】吃愛滋藥會變胖？ 台灣專家：聰明吃、積極動是關鍵