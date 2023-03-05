中國兩會4日揭幕 聚焦習任期、國務院人選及經濟成長

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）中國重要的「兩會」（全國人民代表大會及中國人民政治協商會議全國委員會）於昨（4）日揭幕，外界預計本次會議會討論中國政府數個政策方針的轉變，同時確認國家主席習近平下一個五年的任期，因此受到國際上密切的關注。

被外媒稱為橡皮圖章的全國人民大表大會（人大）除了將檢視政府過去任期的工作報告外，本次最重要的任務，會是在本（3）月10日投票確認習近平第三任任期和李克強離任後的國務院總理人選及其他成員組成，並檢視各項習所提出的國家組織、共產黨架構的改革方案。

2018年人大投票廢除了國家主席任期限制後，習近平在去（2022）年確保了其在中國共產黨中央政治局常務委員會的領導地位，打破連毛澤東都沒有連任超過一次的傳統，不過這一任任期他首要需面對的，將會是之前堅持清零政策帶來的經濟疲弱。

《半島電視台》報導指出，清零政策讓中國的經濟成長率10年內首次降到3%，相關政策雖然在去年12月被取消，國內對於改革的呼聲仍高，這很有可能促成了本次中國政府內部的組織重整及改革，BBC認為，這些改革可能將進一步模糊共產黨與中國政府之間的界線，並強化政府對民間企業的掌控。

有消息告訴《路透社》，相較於去年11月提出、約介於4.5%至5.5%間的GDP成長率，李克強於今日提交揭露2023年經濟成長目標的的工作報告中，設定目標可能會高達6%。

除此之外，《中央社》也引述外電報導指出，有各行業領導人出席的中國人民政治協商會議全國委員會今年產業組成人物也大換血，騰訊董事會主席馬化騰、網易創始人丁磊等網路公司高層在中國政府對產業展開國安審查後不復存在，取而代之的是中芯國際、華虹半導體等晶片製造業的代表，可見政策轉變的風正吹起。