美國再擴大制裁 中國28實體列黑名單

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國再次擴大對中國制裁，將中國28個實體列為出口限制對象，包含伺服器巨頭浪潮集團與自研CPU領軍者龍芯中科，而此舉獲得美國兩黨支持。

自由亞洲電台報導，中美外交緊張關係近期不斷加劇，中國與俄羅斯和伊朗的交易，以及最近發現的中國疑似偵查氣球計劃，都促使政界拜登政府更有力地行使其制裁權，並加強對美中貿易和投資的限制。

美國政府日前將28個中國實體列為出口限制對象，理由是這些中企涉及暗中援助向被國際社會制裁的俄羅斯、伊朗、緬甸。另外，發展中國超級電腦、芯片和生物科技的公司，亦在最新的制裁名單之內。而名單上的「華大基因」相關機構，曾在香港被質疑「基因送中」。有分析認為，美國可能擔憂中共對某些種族有針對性地進行生育改造。

負責出口管制的「美國商務部工業及安全局」將這28家中國公司和個人列入其實體名單，安全局指，這些公司代表了一系列潛在的國家安全風險。

中國知名大型基因公司「華大基因」旗下兩間子公司、中國雲端計算及伺服器企業「浪潮集團」等28個大陸企業及個人均榜上有名。這些公司也包括去年9月第三度遞交香港上市申請的人工智能獨角獸公司「第四範式」、「龍芯中科技術」及「青島海洋科學與技術試點國家實驗室」等。

超級電腦、芯片龍頭科技均在制裁名單

此外，「浪潮集團」被指試圖採購美國商品，以支援中國軍事現代化。「浪潮」是一間受惠於中國全國數據中心建設的國有伺服器製造商。至於「龍芯中科」則是總部位於北京的中央處理器（CPU）製造商。

另外，美國亦將開發超級電腦「神威·太湖之光」的「國家平行計算機工程技術研究中心」、以及「無錫先進技術研究院」等中國機構列入貿易黑名單。

學者：美國明確把國家安全與科技連在一起

中國金融學者司令在接受自由亞洲電台採訪時表示，美國商務部做這麼一個決定，代表（美國）政府對包括「浪潮」這樣一些服務器（伺服器）的企業，還有信息科技的一些企業，商務部的文件確實也把這個（信息科技）問題和「國家安全」明確在一起；這個在以前是不常見的。

雖然以前也有一些中國的像哈爾濱工業大學，它有解放軍的總參謀部這樣的軍工背景，只有這樣的「準軍事」的單位以前才會被美國以「國家安全」理由列入制裁。現在連中國的這些IT（信訊科技）企業也被納入其中；對中國（信息科技）相關行業，美國越來越以「國家安全」的角度來審視。

香港華大基因榜上有名 曾被質疑「基因送中」

美國商務部將「華大基因」旗下「華大生命科學研究院」和「香港華大基因科技服務」納入出口管制名單，指控他們收集及分析的基因數據存在轉移到中國軍事項目的重大風險，可能協助中國政府進行監控，以壓迫少數民族。

司令認為，「華大基因」旗下兩間子公司被列入名單，反映美國政府對中國政府可能濫用生命科學感到憂心。

司令說，事實上，確鑿證據顯示「華大基因」它這個行業屬於生命工程，或是生命基因技術，你也可以說是生命科學；這個行業以前被美國列入管制清單的例子不多。但根據美國收集到證據，發現「華大基因」對新疆的維吾爾人，哈薩克人，用中國的公共財政基金建立一個維吾爾人以至少數民族的基因庫。

他認為，美國政府可能擔心，中國政府或在新疆建設兵團和在維吾爾人之間，採取某種生物控制，進行某種計劃性的生育，從而按照中國政府的統治意圖，或是想改造或稀釋維吾爾人相關的基因。

資料顯示，香港在2000年8月推出「普及社區檢測」，由三家中國機構在香港進行測試，當中就包括華大基因。其後港府外判檢測工作，在設立的社區檢測中心裡面，三分一由華大基因承辦，但多次被曝屢屢犯錯出現「假陽性」。

根據規定，一旦一間公司被添加到美國實體清單，即代表禁止美國供應商向其出售技術。美國供應商必須獲得特別的出口許可證，才能向該公司運送低技術含量的產品，該出口許可證在一般情況下難以獲得。

美國政府亦列舉其他對相關公司的具體關切，更包括「對彈道導彈計劃的貢獻」。美國商務部助理部長坎德勒（Thea Kendler）透過聲明表示，當發現在國家安全或外交政策方面引發美國關切的實體時，將其加入到實體清單中，以確保能夠審查他們的交易。