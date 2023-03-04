【分析】賴清德接民進黨主席第一役逆轉勝　進軍2024總統大選有利起手式

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）南投縣第2選區立委補選結果，民進黨候選人蔡培慧勝出。民進黨主席賴清德今天（4日) 表示，感謝南投鄉親支持，在艱困中得到令人欣喜結果，這一席代表年輕人回鄉的路不再受挫，人民始終珍惜真正為南投做事的人。

身兼民進黨主席的副總統賴清德晚間在臉書發文表示，「深深感謝！」他指出，南投縣第2選區立委補選，在艱困中得到令人欣喜結果，感謝南投鄉親支持民主進步黨，賦予蔡培慧為家鄉爭一口氣的力量。

他說，南投的女兒蔡培慧一路走來，充滿勇氣、專業和溫暖，這一次獲得鄉親的疼惜和肯定。相信這一席，代表著年輕人回鄉的路不再受挫，人民始終珍惜真正為南投做事的人。

賴清德表示，蔡培慧肩負南投人的寄託與希望，一定會為這塊土地盡心盡力，讓改變家鄉的民主種子，繼續成長與茁壯。

賴清德強調，貼近民意、追求公義，一直是民主進步黨的使命，民進黨將繼續努力，團結迎向民主、和平、繁榮的美麗台灣。

中央社報導，南投第2選區立委補選結果出爐，這是副總統賴清德接任民進黨主席後第一仗，最後開出逆轉勝戰果，終結從九合一慘敗到嘉義市長選舉、北市立委補選失利的3連敗，為自己立下進軍2024總統大選的有利起手式。

賴清德上任黨主席後連續對台南市議長涉賄選、學倫、黑金等問題出手，試圖扭轉民進黨形象。

賴清德1月18日上任黨主席，面對中央執政大環境不利，南投第2選區基本盤處於絕對劣勢，他1月30日下達動員令，宣示全力支持輔選南投；2月3日由民進黨副秘書長黃建嘉領軍的中央黨部輔選團正式進駐南投，全國各縣市黨部主委與黨公職也兵分多路到南投輔選。

綠營幾乎是用全國規格打這場選戰，黨中央與地方黨部、民進黨候選人蔡培慧競選團隊聯手啟動陸空戰，鎖定國民黨候選人林明溱豪宅、為兒子卡位等質疑全力猛攻；炒熱選情後，賴清德多次挺進南投，陪同蔡培慧跑遍選區各大小宮廟、客廳會、座談會、造勢晚會，不放過每一張選票。

除了賴清德，行政院長陳建仁也在黃金週赴南投拉抬選情，選前24小時，總統蔡英文投入輔選，出席選前之夜催出關鍵選票。

民進黨高層表示，民進黨這次輔選策略就是凸顯蔡培慧個人特質，主攻林明溱個人及其家族的爭議事件，選戰策略奏效，最後結果對九合一選舉敗選以來的低迷士氣，會有短期加分效果。

多位民進黨人士說，這次補選對民進黨的意義在於重整部隊，拉抬徘徊在低檔的黨內士氣，亦是展現去年九合一敗選，民進黨在黨務與政務全面改組後，黨內團結的新氣象。

民進黨立委羅致政表示，這場選戰全黨各派系完全沒有私心，各派系都到南投輔選，將士用命完全配合地方黨部安排，該掃街就掃街、站路口就站路口，團結氛圍非常強，是未來2024選戰很好的典範。

曾連任兩屆南投縣議員的民進黨不分區立委羅美玲指出，這場補選對民進黨具有指標意義，重振黨內九合一敗選後的低迷士氣，對於下一個階段2024大選更具信心。