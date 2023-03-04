台灣南投補選藍營「該贏未贏」　學者：賴清德是最大贏家、國民黨要反思

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）南投立委補選結果出爐，國民黨在優勢選區中敗陣，除提名人選、選戰策略問題，2024總統提名機制迄今未定，矛盾加深成為黨內最大隱憂，為2024大選埋下變數。

國民黨去年九合一選舉大勝，接著拿下嘉義市長選舉，並贏得台北市中山、北松山立委補選，卻在原本一面倒的南投第2選舉立委補選意外敗陣，拱手將立委席次讓給民進黨。

雖然票數輸贏差距不大，但對國民黨來說，無法在優勢選區獲得立委席次，堪稱重大失利。黨內人士就提醒，不要被去年的地方勝選沖昏頭，且連兩場的立委補選結果可見危機浮現。

南投縣第2選區立委補選由蔡培慧勝出，這場選戰被外界解讀為2024總統大選的前哨戰。學者觀察，補選結果民進黨主席賴清德得到最大收穫，反觀國民黨要重新思考選舉戰略。

南投縣第2選區立委補選，國民黨派出前縣長林明溱對決民進黨蔡培慧，民進黨複製2022年「中二」立委補選全黨力挺林靜儀的打法，透過空戰、陸戰並進，蔡培慧最終擊敗沙場老將。

這場立委補選是副總統賴清德接任民進黨主席第一戰，更牽動2024年總統大選藍、綠兩黨氣勢；國民黨主席朱立倫則要延續2022年九合一選舉、因有候選人過世而延期的嘉義市長重行選舉、台北市立委補選的連勝氣勢，卻在此役敗陣。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，這次補選對民進黨來講是背水一戰，先前縣市長與議員選舉，對民進黨來說等於是大敗，國民黨的氣勢就慢慢上來，這次最後一役的立委補選，藍綠兩黨都卯足全力輔選，對民進黨來講有不能輸的壓力。

中央社引述袁鶴齡說，對總統蔡英文來講因為她的任期快結束了，蔡培慧是蔡英文的人馬，這場仗如果可以止血，在後蔡英文時期可以有立足之地；對賴清德來講也非常重要，畢竟他是民進黨即將參選總統的人，打贏這仗可以證明他可以讓民進黨止血，讓國民黨的氣勢無法延續下去。

至於國民黨敗選，袁鶴齡說，這是一個重要警示，國民黨必須擺脫上次縣市首長大勝的氛圍，重新重整旗鼓，好好面對接下來的總統與立委大選，在這次補選後，國民黨必須思考，縣市首長贏不代表總統會贏，要重新思考選舉戰略。

東海大學政治系教授張峻豪則表示，這次補選勝選，賴清德得到最大收穫，他這段時間進行派系與黑金切割等改革，勝選對於他未來在黨內的地位，或是要帶著民進黨往前走的步調，都可以更聚焦在自己身上，如果民進黨內部可以團結，對於2024年的勝選會有很大的效果。

張峻豪指出，這次選舉結果其實也呈現出，這段時間國民黨在地方選舉選後，又步上2019年面對總統選舉黨內的紛亂，尤其現在台灣選民的「負面投票」非常明顯。

他說，對比這段時間，民進黨在做很多內部改變，國民黨還在爭奪總統大位，「甚至有黃袍加身好像韓國瑜又回來了的感覺」，反映台灣民眾對於討厭什麼政黨，就會在選舉內表現非常明顯，這次南投選舉真的是一個縮影。

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