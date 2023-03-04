（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 南投縣第2選區立委補選今天(4日) 投開票。營盤國小的投票所外有盆栽暗藏攝影機，警方查扣錄影器材、計票文件，涉案3人帶回警局偵辦，全案將依妨害投票罪嫌送辦。

南投縣選舉委員會今透過文字稿表示，今天投票大致順暢，但截至目前為止，有南投市第37投開票所及第38投開票所（於營盤國小內），有自稱監督聯盟的人員在投開票所30公尺內裝設錄影器材攝影，被警方勸離。

選委會指出，其中第38投開票所原先被勸離的人員，又再度進入30公尺處攝影，似有違反選罷法第108條第2項，由選監小組及警方帶回警局處理。

南投縣政府警察局中興分局說，警方於今天中午12時30分獲報，營盤國小內的投票所有人架設錄影器材攝錄投票民眾，到場了解有民眾將攝影器材放置於花盆內，經投開票所主任管理員指揮警方制止涉案人，並將相關錄影器材、計票文件查扣，將涉案的2男、1女共3人帶回警局偵辦，全案將依妨害投票罪嫌送辦。

中選會發布新聞稿指出，今(4)日是第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選投票日，據傳特定投票所外出現從事錄影監控他人投票之行為。對此，中選會提醒民眾，實際上司法檢警機關在歷年以來的選舉過程中，就不斷強調，無論是投票所30公尺內外，均不得有違反刑法、公職選罷法等規定之行為，尤其是錄影監控他人的投票行為，以免觸法且還會有刑事責任。

中央社報導，涉案的男子自稱是全民監票行動聯盟成員，他接受媒體聯訪時表示，希望各個政黨都加入聯盟，促使選舉能夠公平公正競爭，誰贏誰輸要心甘情願，不要有人想要動手腳，這是今天行動的目的，「我是第三勢力，他們兩邊誰選上對我來說也沒有利益」。

至於被警方依法偵辦，男子表示，選罷法第108條是規定投開票所30公尺以內不得喧嘩、勸誘他人投票，但沒有限制錄影，他們錄影錄了快3年，這是第一次被取締，在別的地方都是講一講就沒事，這次認為是被擴大解釋。

稍早中央社報導稱，南投縣第2選區立委補選今天投、開票。民眾發現南投市營盤國小投票所外發現盆栽暗藏攝影機，部分投票所還有民眾疑持手機錄影，南投縣選委會表示，有4人因安裝盆栽攝影機被警方帶回。

南投縣選舉委員會表示，針對在南投市營盤國小投票所外發現針孔攝影機，選務人員獲報要前往移除時，安裝攝影機的人員主動現身拆除，後續有4人被警方帶回派出所了解，另部分投票所外有民眾持手機疑似錄影情形，同時還有造冊等資料，也已勸導距離投、開票所外至少30公尺。

南投縣第2選區立委補選4日投、開票，民眾發現南投市營盤國小投票所外盆栽暗藏攝影機，部分投票所外也有民眾疑似持手機錄影情形。（蔡培慧團隊提供）中央社

國民黨南投立委補選候選人林明溱表示，民眾回報一些投、開票所有不明人士錄影，營盤國小投票所外也發現不明攝影機，他說：「還有情資指出疑有民進黨監票人員用手機錄影固票箱？」且竟然還在花盆暗藏攝影機，想對善良選民施加壓力，沒想到這個年代竟然還有人做這種事情。

國民黨發言人林家興說，針對上午在部分投、開票所外發生不明人士錄影，甚至在花盆找到攝影機情況，經再三確認並非林明溱團隊及國民黨相關人士所為，這種監票做法影響選舉公正，更可能觸法，呼籲檢警儘速了解，也盼民進黨不要藉機政治操作，影響選舉公正。

民進黨南投立委補選候選人蔡培慧指出，上午在營盤國小投票所外樹上發現盆栽放置針孔攝影機，在名間鄉大賢宮、南投市農會、聖和宮等投票所，也發現不明人士以紙本記錄投票民眾個人特徵。

她說，如衣服顏色、性別、身材，假裝監票，恐有買票核銷、勾稽、妨害投票嫌疑，也發現不肖人士在投票所周圍恐嚇「你要戰爭嗎」，很明顯是特定人士惡意操作，針對這些情況，團隊已報警處理。

進駐南投縣輔選蔡培慧的民進黨副祕書長黃建嘉說，投票現場發現多個密錄器，並有疑似特定陣營假裝為全民監票行動聯盟以手機錄影，並記錄投票民眾身材、衣著，特定陣營行為根本如威權特務，也是要施壓樁腳出來投票，試圖影響選舉，這種行為過去曾在台中「中二選區」出現，呼籲檢警積極介入、嚴加查辦。

【密錄器疑雲】台灣南投立委補選盆栽藏攝影機 警查扣計票文件帶回3人