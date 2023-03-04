持續更新【南投立委補選開票】兩人均突破3.9萬票 蔡培慧微幅領先林明溱約1000票　

更新時間: 2023-03-04 17:16

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 南投縣第2選區立委補選今天（4日) 投開票，下午4時開始投票結束後隨即進行開票。候選人分別為代表民進黨的蔡培慧、國民黨的林明溱、國家公義運動黨的魯昱君以及無黨籍陳聰鑑。

此次補選範圍為南投市、竹山鎮、集集鎮、民間鄉、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉。

南投縣選舉委員會日前公布，經彙計各戶政事務所報送之確定統計人數，此次立委補選選舉人數為19萬8412人，其中南投市共8萬75人，竹山鎮4萬4021人。

根據TVBS報導:

蔡培慧與林明溱目前得票數分別為: 38997 vs 37937 (資料來源為候選人總部)

中天新聞報導則指: 蔡培慧39072票, 林明溱39083票

民視新聞報導: 蔡培慧39072票, 林明溱38083票

中選會統計: 蔡培慧34660票, 林明溱32497票

更新時間: 2023-03-04 17:08

根據TVBS報導:

蔡培慧與林明溱目前得票數分別為: 36089 vs 35043 (資料來源為候選人總部)

中天新聞報導則指: 蔡培慧36349票, 林明溱35304票

民視新聞報導: 蔡培慧36349票, 林明溱35304票

中選會統計: 蔡培慧27031票, 林明溱24582票

更新時間: 2023-03-04 17:01

根據TVBS報導:

蔡培慧與林明溱目前得票數分別為: 33531 vs 32380 (資料來源為候選人總部)

中天新聞報導則指: 蔡培慧33709票, 林明溱32539票

中選會統計: 蔡培慧18489票, 林明溱17284票

更新時間: 2023-03-04 16:52

根據TVBS報導:

蔡培慧與林明溱目前得票數分別為: 27124 vs 25285 (資料來源為候選人總部)

中天新聞報導則指: 蔡培慧28681票, 林明溱26731票

中選會統計: 蔡培慧11269票, 林明溱10470票

更新時間: 2023-03-04 16:46

根據TVBS報導:

蔡培慧與林明溱目前得票數分別為: 22657 vs 21124 (資料來源為候選人總部)

中天新聞報導則指: 蔡培慧23235票, 林明溱21727票

中選會統計: 蔡培慧6606票, 林明溱6554票

更新時間: 2023-03-04 16:32

根據TVBS報導:

蔡培慧與林明溱目前得票數分別為: 8220 vs 7161 (資料來源為候選人總部)

中天新聞報導則指: 蔡培慧8642票, 林明溱7551票

中選會統計: 蔡培慧1921票, 林明溱1936票

更新時間: 2023-03-04 16:28

首次發稿: 2023-03-04 15:46

開票直播:

根據TVBS報導:

蔡培慧與林明溱目前得票數分別為: 2561 vs 2071 (資料來源為候選人總部)

中天新聞報導則指: 蔡培慧3652票, 林明溱3358票

第10屆立法委員南投縣第2選舉區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）

缺額補選，定於112年3月4日(星期六)舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時。

【南投立委補選投票】林明溱有信心•蔡培慧秀幸運項鍊

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）南投縣第2選區立委補選今天（4日) 投、開票，國民黨候選人林明溱說，昨晚睡得很好，一躺上床就睡到天亮，心情非常輕鬆，對自己非常有信心。民進黨候選人蔡培慧在鹿谷鄉投票，並且秀出立委林靜儀送的幸運項鍊。

南投縣今天天氣晴朗，但未見排隊人潮，多數投、開票所領票、圈選等流程都不用等候，初估午前投票率2成多，最終投票率3成多。

南投縣今天天氣晴朗，氣溫宜人，根據中央社報導，記者實地走訪集集鎮八張社區活動中心投票所，見到一早前往投票多是在地長輩，選務人員透露，截至中午前投票率只有約2成多，預估最終投票率3成多，部分長輩上午農忙後才投票，但整體投票率應會低於去年南投縣長選舉。

南投縣選委會發布訊息表示，上午投票狀況大致順暢，截至中午有南投市第37投開票所、第38投開票所有自稱監督聯盟人員在投開票所30公尺內裝設錄影器材，警方勸離，後來聚集第38投開票所的人士又再度進入30公尺內攝影，違反公職人員選舉罷免法第108條第2項，由選監小組、警察帶回中興警分局光明派出所處置。

南投縣長許淑華前往南投市三玄宮投票，並感謝選務工作人員辛勞，許淑華接受媒體聯訪表示，上午看到民眾陸續投票，希望這次南投縣立委補選投票率能超過4成，呼籲民眾不要放棄權利、踴躍去投票。

林明溱上午至集集鎮八張社區活動中心投票，他接受媒體聯訪表示，昨晚結束選前之夜活動後，心情非常輕鬆，沒有壓力，因此心情很高興，昨晚睡得很好，一躺上床就睡到天亮，也沒有做夢，他對自己非常有信心。

林明溱說，投票地點八張社區活動中心就是他任內落成啟用，一旁武昌宮後方集集大地震遺址也是當集集鎮長任內保存，如果沒有政績，他如何從政30年，希望未來兩黨都能改進，選舉不要只有批評。

另一方面，民進黨候選人蔡培慧上午前往設在南投鹿谷鄉茶席文化館的投開票所投票；蔡培慧秀出立委林靜儀送的幸運項鍊，她表示，投票時很珍惜民主過程，也謝謝幫助她、打電話鼓勵她的人。

蔡培慧投完票步出投開票所時，特別向在場媒體秀出民進黨立委林靜儀送的幸運項鍊；蔡培慧接受媒體聯訪時說，林靜儀在台中市參選立委時，一直戴著從南投竹山紫南宮求來的幸運項鍊，昨天送給她，有傳承的意義。

蔡培慧指出，投票時很珍惜民主過程，她也要謝謝選舉中每一個幫助她的人，她何德何能可以獲得這麼多人的幫忙，台灣民主需要長期經營，不只是個別選舉，是整個台灣都如此，她也邀請大家來鹿谷品嘗好茶。