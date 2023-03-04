國際郵輪靠掛入境規定放寬　旅客有症狀時再快篩即可

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據交通部航港局，指揮中心昨（3）日核定修正國際郵輪掛靠入境及母港作業操作兩指引，放寬數項規定，其中旅客入境前須提供2日內快篩陰性結果，改為僅有出現症狀時才須快篩。

根據交通部航港局新聞稿，郵輪母港指引部分，維持如旅客於自主防疫期間搭乘郵輪，登船時仍應有2日內快篩檢測陰性結果，但於船上自主防疫期間，原規定旅客須每2日快篩至自主防疫期滿，放寬為出現症狀時才進行快篩。

如航程中出現確診者，郵輪抵港時原須由業者安排防疫車輛，調整為搭乘一般車輛、旅客返臺後原規定領用4劑家用快篩及須於入境當天或自主防疫第1天檢測部分，將配合指揮中心最新自主防疫措施辦理。

另外，原新登船船員於自主防疫期間不可登輪，且須於登輪當日進行快篩，放寬為登船前進行1次家用快篩，陰性者可登船工作，若處自主防疫期間，則由郵輪業者自行訂定篩檢頻率，或有症狀時再進行篩檢。

至郵輪掛靠指引部分，有關要求旅客入境前須提供2日內快篩陰性結果規定，放寬為旅客有症狀時，使用家用快篩試劑篩檢。

航港局表示，為利業者瞭解最新郵輪指引規範，已立即將指揮中心核定的操作指引函知郵輪相關業者，希望讓旅客入境通關作業更加順暢，提高國際郵輪來臺靠泊意願，加速推動疫後觀光復甦。