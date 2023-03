印尼雅加達國營石油公司發生爆炸 至少17死50傷

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)印尼一處國營石油公司(Petamina)油庫昨(4)日晚間發生爆炸,大火波及至附近民宅,造成至少17人死亡50人受傷。

綜合媒體報導,該石油公司油庫位於雅加達北部,鄰近人口密集的住宅區,油庫於昨日晚間8點許爆炸後,火勢迅速蔓延,附近居民倉皇逃離,消防單位派出至少260名消防員及52輛消防車控制火勢,目前已傳出至少17死50傷,其中死者有兩名為兒童,公司對外表示火勢已於晚間10點半許撲滅。

雅加達代理省長哈托諾(Heru Budi Hartono)透露,多數傷者為燒傷,政府將會支付所有醫療費用。另外也已緊急疏散約600名居民,安置於附近政府辦公室及體育館所搭建的臨時避難所。

至於起火原因,油庫區域經理表示,據初步調查,可能是大雨期間的雷擊造成管線破裂,引發大火,但並不會影響印尼燃料供應。該石油公司油庫供應著印尼25%的燃料需求。

美聯社報導指出,昨晚的火災並非該油庫的第一起火災,在2014年時亦曾發生大火,當時的大火吞沒了附近至少40間的民宅,但未有任何人員傷亡的報導。

#Watch: At least 16 people including two children and around 50 people were injured in #Indonesia’s capital #Jakarta after #fire broke out at fuel storage depot. pic.twitter.com/EmiZ9hxE0n