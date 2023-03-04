印尼雅加達國營石油公司發生爆炸 至少17死50傷

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）印尼一處國營石油公司（Petamina）油庫昨（4）日晚間發生爆炸，大火波及至附近民宅，造成至少17人死亡50人受傷。

綜合媒體報導，該石油公司油庫位於雅加達北部，鄰近人口密集的住宅區，油庫於昨日晚間8點許爆炸後，火勢迅速蔓延，附近居民倉皇逃離，消防單位派出至少260名消防員及52輛消防車控制火勢，目前已傳出至少17死50傷，其中死者有兩名為兒童，公司對外表示火勢已於晚間10點半許撲滅。

雅加達代理省長哈托諾（Heru Budi Hartono）透露，多數傷者為燒傷，政府將會支付所有醫療費用。另外也已緊急疏散約600名居民，安置於附近政府辦公室及體育館所搭建的臨時避難所。

至於起火原因，油庫區域經理表示，據初步調查，可能是大雨期間的雷擊造成管線破裂，引發大火，但並不會影響印尼燃料供應。該石油公司油庫供應著印尼25%的燃料需求。

美聯社報導指出，昨晚的火災並非該油庫的第一起火災，在2014年時亦曾發生大火，當時的大火吞沒了附近至少40間的民宅，但未有任何人員傷亡的報導。