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中國傳試圖干預加拿大選舉　外長告訴秦剛：絕不容忍干涉加國內政

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/04 10:26
加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）出席於印度舉行的G20峰會（圖／美聯社）

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）出席於印度舉行的G20峰會（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）先前有報導稱，中國試圖干涉加拿大2021年聯邦選舉，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也已證實此事，昨（3）日加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）出席於印度舉行的20國集團（G20）峰會期間告訴中國外長秦剛，絕不容忍外國以任何形式干預加拿大內政。

根據中央社引述路透報導，趙美蘭聲明中說道，她在與中國外長秦剛的首次會談中，以直接、堅定、明確的態度表明，永遠不會容忍中國以任何形式對加拿大內政及民主進行干涉。她告訴秦剛，加拿大不接受任何侵犯領土完整及主權的行為，也絕不接受中國外交官於加拿大任何違反「維也納公約」的行為。另外，趙美蘭也呼籲對中國所干涉的前兩次選舉，進行公開調查。

而秦剛也駁斥了中國試圖影響加拿大選舉一說，他堅稱中國從不干涉他國內政，反對任何國家干預他國內政，中國駐加使館也堅守著「維也納外交關係公約」。

根據德國之聲，加拿大媒體「環球郵報」（The Globe and Mail）引述加拿大安全情報局（CSI）機密文件，稱北京干涉2021年加拿大聯邦選舉，希望自由黨的杜魯道繼續執政，由少數政府掌權，只要各政黨鬥爭內耗，就不便推行對華不利的政策。

當時杜魯道出面回應，該機密文件中有許多不準確的地方，但他並未準確說明哪些部份是不準確的。他承認中國曾試圖干涉，同時也堅稱選舉結果並未受到影響，只有加拿大選民決定了選舉結果。
中國
加拿大
趙美蘭
秦剛

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