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台灣國際蘭展開幕•賴副總統盼行銷全世界　大型擬真恐龍入展

2023台灣國際蘭展4日在台南開幕！今年展期到3月19日，歡迎大家一起到台灣蘭展走走逛逛。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/03 20:04
（原圖: 賴清德臉書; TN後製) 

（原圖: 賴清德臉書; TN後製) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）2023台灣國際蘭展今天(3/3) 在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開幕，副總統賴清德希望台灣蘭花如同荷蘭鬱金香行銷全世界，帶來更大的經濟價值。

台灣國際蘭展開幕•賴副總統盼行銷全世界　大型擬真恐龍入展

2023台灣國際蘭展4日在台南台灣蘭花生物科技園區開幕，本屆活動更特別引進4座大型恐龍模型入展，讓展出更具亮點。（台南市政府提供）中央社

賴副總統今天出席2023台灣國際蘭展開幕，除感謝各界19年來的努力，讓臺灣國際蘭展Taiwan International Orchid Show和東京蘭展、世界蘭展並列為世界三大蘭展，也獲得世界蘭花會議的肯定，2024年世界蘭花會議將在台南舉辦。

賴副總統指出，台灣蘭花產業育種能力強，生技不斷進步，每年都有新品種及美麗花朵，綻放光采吸引參觀，但台灣必須持續吸收其他二大蘭展及各國經驗，才能精進。

中央社引述賴副總統表示，台灣蘭花生技園區是全球最具規模的蘭花產業聚落，面積999公頃，年產值新台幣72億元；他很驚訝於台灣蘭花產銷發展協會在俄羅斯侵略烏克蘭及土耳其大地震時，製產烏克蘭及土耳其國旗顏色的蘭花，讓台灣蘭花不只創造產值，也傳達台灣人民對世界各國的關心。

賴副總統說，希望中央、地方政府和業界、專家學者合作，讓台灣蘭花和荷蘭鬱金香一樣行銷全世界，造福農民；在台灣諸多花種中，蘭花如同荷蘭鬱金香，帶來更大經濟價值，養活更多農民及台灣人。

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更新時間 : 2023-03-04 04:22 GMT+08:00

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