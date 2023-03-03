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台灣普悠瑪翻覆事件釀18死215傷　司機尤振仲判4年6月定讞

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/03 17:36
2018年普悠瑪翻覆事件釀18死215傷，司機尤振仲判4年6月定讞（圖／中央社）

2018年普悠瑪翻覆事件釀18死215傷，司機尤振仲判4年6月定讞（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）五年前普悠瑪在宜蘭新馬站翻覆事件共造成18死、215人輕重傷，司機尤振仲遭宜蘭地檢署起訴，在一、二審時皆依過失致死罪遭判刑4年6個月，最高法院今（3）日駁回檢方上訴，全案定讞。

2018年10月21日一輛普悠瑪自樹林站出發，在行經宜蘭新馬暫時翻覆，司機尤振仲、時任台鐵局機務處柳姓副處長、時任台鐵局綜合調度所吳姓所長遭宜蘭地檢署起訴，柳姓副處長及吳姓所長在一二審中皆因罪證不足於二審中確定無罪，不再上訴。

根據中央社，一審宜蘭地方法院認為，司機尤振仲因擅自關閉ATP系統（列車自動防護系統），且未依規定重啟，又超速65公里，以140公里時速進入車站彎道，導致車輛翻覆，認定尤振仲個人嚴重疏失造成事故，且未見悔意。二審台灣高等法院認為，尤振仲身為司機，掌握著所有乘客的生命安全，應遵守速限，超速與事故具有一定的因果關係，一二審中皆被判4年6個月徒刑。

檢察官不服，認為量刑過輕，對尤振仲部分提起上訴，但最高法院認定二審量刑並無不當，因此駁回上訴，全案定讞。

另外，台鐵認為日商住友公司所提供的普悠瑪列車、ATP系統、ATP遠端監視系統未連線等缺失，造成普悠瑪翻覆，因此向住友商事提告，要求賠償乘客傷亡、列車損毀、設備傷害、營業損失等，共新台幣6億1211萬元，前年於一審敗訴。

台灣普悠瑪翻覆事件釀18死215傷　司機尤振仲判4年6月定讞
列車在進站前的彎道路段翻覆（圖／中央社）
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尤振仲

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更新時間 : 2023-03-03 19:58 GMT+08:00

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