新世代校長跨域領航　新北市宣示啟動教育數位轉型

新北市今(3)日辦理公私立國小校長會議， 這次校長會議計約250位校長參與，副市長劉和然與LearnM ode學習吧、均一教育平台、TVBS信望愛永續基金會共同宣示 正式啟動教育數位轉型。學習吧陳逸文總監藉由Chat GPT(人工智慧聊天機器人程式)， 展現科技工具創發教育多元學習可能， 副市長勉勵新世代校長們必須開拓多面向的跨域知能， 引領新北的教育持續邁向優質與卓越。

市長侯友宜對此表示，因應後疫情時代學習模式的快速更迭， 教育實務面臨了更多的挑戰，教育界應思考的是當學生未來即將面對 AI發展快速的世界， 教師及學校如何教會學生妥善選擇及正確使用科技， 利用科技工具在教育上創發多元學習可能， 期許身為教育領航員的校長，須與時俱進不斷學習， 思考如何可以透過科技工作，讓教育變得更好。

副市長劉和然指出，數位力就是競爭力， 新北市教育局以校務行政系統作為學校數位化的基石，以新北校園通 APP打造全市親師生行動化資訊平台， 協助學校從行政的數位優化邁向數位轉型，形塑便利、 全方位且高效率的智慧校園，並以多元雲端服務、打造雲教室、 數位教學好幫手及數據治理為主軸，開發20項以上的功能服務， 貼近親師生需求，為全國唯一涵蓋各級學制的教育類型APP。

另外，新北校園通APP下載次數已突破46萬人， 為全臺灣最多人下載之教育類型APP，為迎接50萬下載人次的到 來，教育局推出兩項活動：1.會員積點啟動：使用APP內各項功 能或瀏覽教育放送臺訊息，就可以累積點數， 未來更能兌換超商點數；2.下載抽好禮：提供10臺ipad和1 0臺airpods供下載註冊的民眾抽獎，預計於7月突破50萬 下載後，抽出得獎民眾。

這次會議課程特別邀請科技、閱讀、美感、 雙語及正念五大領域的專家， 帶領各校教育領航員探索不同領域的知能。 首先科技課程安排電腦軟體結合各式網路平台， 進行校務行政及生活應用所需圖像編修， 讓實務專家分享科技在教育上應用的無限可能； 雙語課程規劃分享教育現場中的雙語， 讓校長從自身及生活中落實雙語力。另外， 美感課程培養校長鑑賞能力，感受生活中的人事物； 而透過閱讀讓校長瞭解如何用閱讀引導孩子、領航教育。 正念課程則是幫助集中注意力、緩解工作壓力， 開啟校長與正念美好的相遇旅程。在課程結束後， 進行成果分享及專業對話，展現新世代校長跨域能力的實踐。

新莊國小校長張信務指出，科技硬體不斷創新， 校長們就是教育界的領航員， 應持續帶領老師在科技的學習與心態上的創新，迎向新世代學習。 莒光國小校長林義祥則說，教師應成為培養閱讀素養的基石， 讓學生不僅有更高層次的思考，更懂得表達及運用。除此之外， 安溪國小校長陳淨怡認為，生活中的雙語，是耳濡目染、 在生活中自然而然影響的， 著重讓學生從生活中陶冶出對語言的興趣。校長們皆表示收穫滿滿， 將實踐在學校，提供學生最優質的品質。

教育局長張明文表示，感謝校長持續協助校務精進、給予教師支持， 讓新北市教育品質更加卓越， 未來市府團隊將持續與校長為新北學子打造優質的學習環境， 實踐新北教育願景。

Learn Mode學習吧陳逸文總監示範Chat GPT，展現科技工具創發教育多元學習可能。（照片由新北市教育局提供）

新北市啟動教育數位轉型儀式，均一教育平台呂冠緯董事長(左起)、Learn Mode學習吧陳逸文總監、TVBS信望愛永續基金會黎少倫副董事長、副市長劉和然、教育局長張明文(右2)、全國中小學校長協會理事長張信務(右1)。（照片由新北市教育局提供）