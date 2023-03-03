大苑子旺來系列3/2登場！甜蜜香甜的旺來蜜朵朵全新上市！

跟著大苑子挺果農！吃旺來！好喝的旺來系飲品「旺來翡翠」、「芭梨戀人」3/2正式回歸！並首度推出新品「旺來蜜朵朵」，新鮮鳳梨鮮搾後加入新鮮彈潤的銀耳，酸甜滋味、豐富口感一次滿足。

大苑子長期支持台灣鳳梨農，進駐屏東產地、專業採購新鮮鳳梨，就是要製作最天然的鮮果飲給大家。大苑子特別選用台農17號的春蜜金鑽鳳梨，製作「旺來翡翠」、「芭梨戀人」、「旺來蜜朵朵」三款鳳梨系列飲品。

旺來翡翠使用茉莉綠茶為基底，有著淡淡的清香，喜歡清爽滋味的朋友絕對不能錯過這杯；另外大苑子的超人氣季節飲品芭梨戀人，芭樂加上鳳梨的完美搭配，濃郁的水果香氣在嘴中綻放，香氣十足、美味滿分！最後是2023年全新推出的新品「旺來蜜朵朵」，彈潤滑順的鮮銀耳，搭配甜蜜旺來，口感豐富、香甜順口。

旺來翡翠

售價:：(L)75元

販售時間： 3/2起，全台門市販售

芭梨戀人

售價：(L)75元

販售時間： 3/2起，全台門市販售

旺來蜜朵朵

售價：(L)95元

販售時間：3/2起，全台門市販售

旺來霜淇淋

售價：110元/1支，但有買飲料或任何商品都可以享有加購價99元/1支，台北市府夢想店獨賣

販售時間：3/2(四)~3/5(日)，之後每週五~日固定販售