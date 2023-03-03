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板橋凱撒「寵愛女神月」中西美饌餐飲優惠

By 台灣英文新聞
2023/03/03 17:25
圖／板橋凱撒大飯店
圖／板橋凱撒大飯店

圖／板橋凱撒大飯店

圖／板橋凱撒大飯店

為迎接每年3月8日國際婦女節，板橋凱撒將整個三月設定屬於女性的專寵月份，即日起至3/31推出「寵愛女神月」餐飲活動，包括蓮花泰式餐廳消費滿2,000元即贈價值380元金錢蝦餅溫沙拉、每週三凡女性用餐滿千加贈精品氣泡酒、3月8日當天加碼凡用餐拍照打卡再加贈限定氣泡果汁；家宴中餐廳則是每週限量精選招牌美饌享外帶5折起，如經典家宴蒜香黑鑚雞全雞整份原價1,280元、即享780元超值優惠價，與姐妹閨蜜們共享宅家美食樂趣，詳情請洽02-89538999。

板橋凱撒大飯店三月獻上「寵愛女神月」餐飲優惠活動，內容包括2樓Lotus蓮花泰式餐廳三重方案提供消費使用：第一重於活動期間消費滿2,000元即贈售價380元的金錢蝦餅溫沙拉乙份，以多種健康堅果、小蕃茄、鳳梨果乾、生菜沙拉及手工酥炸金錢蝦餅組合而成，是道兼具口感、營養價值極受女性喜愛的現代蔬食料理；第二重每週三凡女性用餐消費滿1,000元，即可免費獨享德國亨利樂蒂氣泡酒乙瓶；第三重針對3月8日婦女節當日，凡是女性用餐並拍照於飯店官方帳號打卡，即免費加贈限量德國亨利樂蒂氣泡果汁乙瓶。

3樓家宴中餐廳則推出週週限量精選招牌美饌外帶5折起，包含點購率No.1的家宴蒜香黑鑽雞原價1,280元、折扣後780元，金牌蒜燒龍虎斑原價1,680元、折扣後為840元，或是烤鴨二吃原價2,300元、折扣後為1,300元等，皆是家宴排行榜必嚐美饌名單之一！此外，板橋凱撒同步回饋社群粉絲，3/8-3/15期間於官方臉書及LINE粉絲團舉行快閃抽獎活動「For Women’s Day有『妳』真好」，於指定貼文留言按讚及分享，即可參加抽獎、有機會免費獲得四人分享餐及眾多精選好禮帶回家。感謝有「妳」，在這專屬於「妳」的日子裡，女性們好好犒賞自己，盡情享受備受寵愛的時刻吧！

更新時間 : 2023-03-03 19:58 GMT+08:00

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