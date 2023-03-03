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女神同行 台北凱達百宴自助餐廳第二人5折

3月8日限定 女性第二人38折 659元起

By 台灣英文新聞
2023/03/03 17:21
圖 / 台北凱達大飯店
圖 / 台北凱達大飯店

圖 / 台北凱達大飯店

圖 / 台北凱達大飯店

現代的每位女性都可以稱得上Superwoman，同時完美扮演多種角色，難有喘息放鬆的時間。就趁三月女神節降臨時，在這個專屬女性的獨特時刻，將工作、家庭按下暫停鍵，享受自己做主的美好時光吧！台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳於3月份推出「寵愛女神月」活動，午晚餐期間兩位女性朋友同行，第二位享5折優惠，等於每位只要748元起！3月8日當天更驚喜，女性朋友同行第二位享38折優惠，每位只要695元起。

寒冷冬季將步入尾聲，台北凱達百宴自助餐廳的餐檯也轉換輕盈春裝，3月7日起將為女性朋友們獻上繽紛浪漫的春季饗宴。「嫩煎魚排佐番茄沙沙」色彩鮮豔吸睛又美味、「鮮蔬沙拉吧」片片翠綠譜出綠意盎然的春天意象、「春筍山藥燉雞湯」於乍暖還寒的春季嚐來更顯溫潤補身。特調的紓壓養顏飲：「小黃瓜蜂蜜檸檬汁」、「野菜果物飲」..讓女神們乾杯後容光煥發。讓人備受期待的還有百宴自助餐廳點心坊的玻璃甜點櫃，「莓果生巧克力」、「巴伐瓦蘋果慕斯」、「法式檸檬塔」、「千層蛋糕」、「焦糖絲絨布朗尼」、「奶霜古典巧克力蛋糕」…等，一系列迷人新品夢幻登場，細緻優雅的甜蜜滋味讓人沉醉其中！

台北凱達大飯店百宴自助餐廳訂位專線：02-23836788；更多飯店優惠洽詢官網

更新時間 : 2023-03-03 19:58 GMT+08:00

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