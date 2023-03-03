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臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.67%　上市股票總市值達48.88兆元

By 台灣英文新聞
2023/03/03 17:13

根據臺灣證券交易所統計，2023年3月3日發行量加權股價指數收盤為15,608.42點，較上週(2023年2月24日)的15,503.79點上漲104.63點，漲幅約為0.67%，台灣50指數收盤為11,909.52點，較上週的11,804.37點上漲105.15點，漲幅約為0.89%，寶島股價指數收盤為17,918.72點，較上週的17,792.41點上漲126.31點，漲幅約為0.71%。產業別指數方面，漲幅以資訊服務類指數上漲2.59%為最大，跌幅以電器電纜類指數下跌8.32%為最大，未含金融類指數上漲121.07點，漲幅約為0.91%，未含電子類指數下跌73.38點，跌幅約為0.41%，未含金融電子類指數下跌20.89點，跌幅約為0.14%。

證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為7,173.96億元，全體上市股票成交金額為6,791.75億元，股票成交量週轉率為1.19%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,390.66億元，占全體上市股票交易金額35.20%

第二名，電子零組件類643.34億元，占全體上市股票交易金額9.47%

第三名，航運類544.56億元，占全體上市股票交易金額8.02%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，資訊服務類4.62%

第二名，觀光類4.39%

第三名，電器電纜類4.33%

證交所說，累計今年年初開盤迄今共34個交易日，集中市場總成交金額為7兆3,015.14億元，市場日平均成交金額為2,147.50億元，股票成交量週轉率為11.54%，股票日平均成交量週轉率為0.34%。

最後，證交所說，2023年3月3日全體上市公司市場總值為新台幣48兆8,810.88億元，較上週(2023年2月24日)市值48兆5,529.82億元增加3,281.06億元，增幅約為0.68%。

※證交所：以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料

更新時間 : 2023-03-03 19:57 GMT+08:00

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